佛光山地宮珍寶法會 今年存入310件

佛光山佛陀紀念館昨舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共送310件珍貴文物入宮，適逢大雄寶殿首度整修，貢獻半世紀的大雄寳殿「瓦當」也是入宮主禮文物之一。佛館表示，百年後的後人將見證這些時代印記。

佛陀紀念館2011年落成，佛光山開山宗長星雲大師特別設計48座地宮收藏各種文物，預計每百年開啟一座，讓後代子孫目睹上世紀文物，除各式宗教文物外，照相機、腳踏車等生活日用品也入宮典藏。

佛館昨舉辦珍寶入宮法會，常務副住持慧傳法師敲鑼後，沿著成佛大道展示日本國寶級銅雕聖觀音菩薩立像、五代後梁布袋和尚造型的翡翠玉雕彌勒菩薩像、浙江龍泉青瓷青釉紫口蓋罐3件主禮及大雄寶殿「瓦當」（屋簷圓形構件）等310件文物。

佛館表示，大雄寶殿1975年奠基，弘法超過半世紀，去年首度啟動修繕，建築構件承載著佛光山初期建設風貌，特將拆除下來的瓦當存入地宮見證歷史；此件入宮瓦當是常飾紋樣，滴水則位於簷口底部，可引導雨水滴落，減少侵蝕。

佛光山住持心保和尚感謝各方功德主，才有今日地宮珍寶陣容，「自己歡喜，別人也一樣歡喜」，除珍寶入地宮外，也期許大家讓佛法入心中。

這次法會涵蓋主禮文物4件、大轎3件、小轎3件及捧寶300件，迄今共計1萬2053件文物入宮保存。