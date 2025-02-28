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車禍撞毀紅綠燈…7旬翁遭高雄交通局索賠萬元 怨價格不透明

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄小港區去年12月發生大貨車疑似閃車，撞斷紅綠燈再衝上分隔島，整座紅綠燈箱橫躺在路面，由交通局廠商緊急搶修。記者宋原彰／翻攝
高雄小港區去年12月發生大貨車疑似閃車，撞斷紅綠燈再衝上分隔島，整座紅綠燈箱橫躺在路面，由交通局廠商緊急搶修。記者宋原彰／翻攝

高雄每年有數十件交通號誌因車禍撞毀，影響交通的重大事故，會由交通局派合約廠商緊急搶修，事後再向肇事者索賠；但民眾抱怨，廠商事後直接找民眾請款，一個號誌燈箱動輒1萬至3萬，收費不透明，民代認為市府應事先公開單價清單，制定號誌毀損賠償SOP，並考量折舊率等因素，才能減少民眾與廠商的和解糾紛。

高雄號誌緊急維修工程由年度合約搶修廠商招標負責，分為北、南、東3區，每月平均有1件超高車輛撞毀路上號誌燈箱、路旁燈桿事故，每季則有一件大型號誌燈箱遭撞毀，廠商維修後，才向肇事者索賠；苓雅區一名70歲老翁上月開車撞斷正義路、至誠路口行人號誌燈，遭索賠7萬元，他拒絕繳付並認為號誌有折舊，能適度用備品，降低費用。

交通局出面協調向老翁解釋，廠商索賠單據中，2組行人燈箱各2萬多元，燈桿1萬多元，加上吊車費、拉線費等費用，評估後費用尚屬合理，且該事故造成行人號誌桿及地下線路拉扯斷裂，須由搶修商先緊急修復，雙方仍在協調中。高雄各個工業區如林園、小港等大車常行經的路段，不時號誌撞毀事故，每月平均都有2件廠商與民眾的和解單送至交通局。

市議員白喬茵說，許多市民反映撞毀交通號誌後，事後報修是由民間廠商直接聯繫，亦無事先報價，且廠商直接在修繕後逕向市民請款，讓人無所適從，建請交通局儘速訂定交通號誌毀損修復賠償的作業流程SOP，並考量號誌折舊率，事前透明公開各項主要號誌、零件配件的單價，減少相關和解糾紛。

交通局表示，市府接獲號誌損壞通報後，若損害情況大，會通知年度合約搶修商維修和排除障礙，依據「交通號誌緊急處理報修工程」契約規定，6時至22時，委外維修商應於2小時內到達現場，22時至6時應於3小時內到達，例假日比照後者規定；若號誌是遭民眾肇事損壞，由維修廠商向出示維修細項、價目清單，向肇事者協商賠償。

交通局表示，緊急號誌賠償費用是按照「交通號誌緊急處理報修工程」採購案的各工項設計單價計價，該單價是市府向民間廠商徵詢報價後的平均值，衡量市場行情所定；撞毀號誌的肇事者事後須將維修費用給予廠商，同時檢附修復文件、簽署和解書，交由交通局確認，即完成號誌設施復舊和解程序，民眾有任何疑慮，市府都會居中協調。

高雄市三民區民族一路與大順一路口2年前曾發生無照機車駕駛違規闖紅燈，遭休旅車休旅車撞上，分隔島紅綠燈號誌應聲遭撞倒。圖／資料照
高雄市三民區民族一路與大順一路口2年前曾發生無照機車駕駛違規闖紅燈，遭休旅車休旅車撞上，分隔島紅綠燈號誌應聲遭撞倒。圖／資料照
苓雅區70歲老翁上月開車撞斷正義路、至誠路口行人號誌燈，遭索賠7萬元，他拒絕繳付並認為號誌有折舊，能適度用備品，降低費用。圖／高雄市交通局提供
苓雅區70歲老翁上月開車撞斷正義路、至誠路口行人號誌燈，遭索賠7萬元，他拒絕繳付並認為號誌有折舊，能適度用備品，降低費用。圖／高雄市交通局提供

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