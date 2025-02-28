屏東大武門音樂祭開唱 引爆樂迷嘻哈魂

2025大武門音樂祭今日在屏菸1936文化基地登場，吸引來自全台各地的嘻哈迷共襄盛舉，現場除了有精彩的街舞大賽，還有許多音樂大咖到場，包括音樂怪才美麗本人、台語大咖康康，及屏東饒舌歌手大成DACHENG等人開唱，嗨爆全場。

首日演出陣容由嘻哈戰士Jayroll以全新單曲「Bounce 棒斯」率先點燃現場，全場瞬間沸騰。知名歌手康康則攜手DJ QuestionMark，玩轉演唱「快樂鳥日子」、「舞女」等知名歌曲，音樂怪才美麗本人則攜手人氣塗鴉藝術家BOBONE，將街頭藝術與嘻哈文化完美融合，帶來最具創意的視覺與聽覺饗宴。

屏東縣長周春米也到場，與眾多樂迷一同沉浸在熾熱的音樂氛圍中。她表示，屏菸已經成立3周年了，從第一年開始就舉辦大武門音樂季，就是在大武山下透過嘻哈、街舞、饒舌等音樂肆意享受青春。

他說，屏東致力於打造多元音樂品牌，以音樂作為文化交流的橋樑，一連兩天的大武門音樂祭，匯聚頂尖的嘻哈音樂人及街舞高手，以嘻哈舞台及街舞擂台，讓屏菸成為南台灣嘻哈文化的重要基地。