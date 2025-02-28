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影／佛陀紀念館310件珍寶入地宮 大雄寶殿瓦當見證歷史

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共計310件珍貴文物入宮。記者徐白櫻／攝影
佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共計310件珍貴文物入宮。記者徐白櫻／攝影

佛光山佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共計310件珍貴文物入宮，涵蓋主禮文物4件、大轎3件、小轎3件及捧寶300件，適逢大雄寶殿首度整修，貢獻半世紀的「大雄寳殿瓦當」也是入宮的主禮文物之一。佛館表示，共計1萬2053件文物入宮保存，百年後的後人將見證這些時代印記。

2011年佛館落成，佛光山開山宗長星雲大師特別設計48座地宮，用來收藏各種文物，預計每百年開啟一座，讓後代子孫目睹上世紀文物，除各式宗教文物外，還有照相機、腳踏車等生活日用品入宮典藏。

佛館今天下午舉辦地宮珍寶入宮法會，在常務副住持慧傳法師敲鑼後，信眾護送下，銅雕聖觀音菩薩立像（日本國寶級雕塑）、翡翠玉雕彌勒菩薩像（五代後梁布袋和尚造型）、青釉紫口蓋罐（浙江龍泉青瓷）三件主禮，以及大雄寶殿瓦當（屋簷前的圓形構件）等大小文物共310件文物出場展示，沿著成佛大道抵達菩提廣場參加法會。

佛館表示，大雄寶殿在1975年奠基，弘法超過半世紀，去年首度啟動修繕，建築構件承載著佛光山初期建設風貌，特將拆除下來的瓦當存入地宮，見證歷史；此件入宮瓦當是常飾紋樣，具防護與美觀功能，滴水則位於簷口底部，引導雨水滴落，減少侵蝕。

佛光山住持心保和尚說，感謝各方功德主才有今日地宮珍寶陣容，「自己歡喜，別人也一樣歡喜」，除珍寶入地宮外，也期許大家讓佛法入心中。星雲大師曾說，要給人歡喜、給人信心、給人希望、給人方便，給就是大布施，感謝多年來有這麼多護法居士促成美事。

佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，建築構件承載著佛光山初期建設風貌，特將拆除下來的瓦當存入地宮，見證歷史。記者徐白櫻／攝影
佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，建築構件承載著佛光山初期建設風貌，特將拆除下來的瓦當存入地宮，見證歷史。記者徐白櫻／攝影
佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共計310件珍貴文物入宮。記者徐白櫻／攝影
佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共計310件珍貴文物入宮。記者徐白櫻／攝影
佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共計310件珍貴文物入宮。記者徐白櫻／攝影
佛陀紀念館舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共計310件珍貴文物入宮。記者徐白櫻／攝影

佛光山佛陀紀念館 文物 法會

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