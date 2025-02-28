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他曾兩餐只吃一個饅頭 事業有成後連兩年捐消防車

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理鄭春忠（右3）捐贈一輛小型消防車給崁頂消防分隊。圖／崁頂消防分隊提供
東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理鄭春忠（右3）捐贈一輛小型消防車給崁頂消防分隊。圖／崁頂消防分隊提供

屏東東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理鄭春忠，是溫府千歲的虔誠信徒，曾經歷過一個饅頭吃兩餐的刻苦生活，如今有成就後開始回饋社會，連續2年捐贈小型消防車給消防隊，今年在溫王爺指示下，捐贈一輛小型消防車給崁頂消防分隊。

鄭春忠現是水產公司的董事長，十分熱心公益，他在東港發跡起家，在事業有成後，就思考如何回饋鄉里，因感念消防弟兄救災辛勞，深覺消防車輛對於救災安全及效率的重要性，在向東隆宮溫王爺擲筊後，連兩年捐贈小型消防車給消防隊。

之前他曾捐贈一輛450萬元的消防車給屏東縣政府消防局，加人滅火救災行列；今年溫王爺指示，崁頂鄉當地部分村鄰的道路較狹小，消防分隊有老舊消防車需要汰換，他因此捐贈一輛小型消防車給崁頂消防分隊。

他還特地前往崁頂分隊，與消防弟兄一同操作車輛器材。崁頂消防分隊表示，很感謝鄭春忠的捐贈，這台小型消防車參考國外樣式，貼有鑽石級反光標誌飾條，將有效提高辨識度及警示效果，有利車輛救災出勤安全。

東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理鄭春忠，捐贈一輛小型消防車給崁頂消防分隊。圖／崁頂消防分隊提供
東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理鄭春忠，捐贈一輛小型消防車給崁頂消防分隊。圖／崁頂消防分隊提供
東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理鄭春忠（右）捐贈一輛小型消防車給崁頂消防分隊。圖／崁頂消防分隊提供
東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理鄭春忠（右）捐贈一輛小型消防車給崁頂消防分隊。圖／崁頂消防分隊提供

屏東縣政府 消防隊

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