談馬祖觀光 王忠銘：盼金字塔頂端客帶動市場

連江縣長王忠銘今天表示，馬祖觀光客胃納量有限，故主打自然與生態旅遊以區隔客層。加上夏季將有每人每晚房價新台幣2萬8888元飯店開幕，盼金字塔頂端客戶帶動馬祖觀光市場。

王忠銘今天上午於連江縣政府接受記者聯訪指出，馬祖全年可容納遊客量為35萬至45萬人，實際上的遊客量最高時全年約25至25萬人，故並無接受大量遊客條件。目前縣府以打造自然與生態旅遊環境為施政重點，透過提升整體旅遊品質，吸引高消費遊客到訪。

王忠銘舉例，長期耕耘馬祖觀光的企業家戴勝通，投資超過新台幣1億元，在南竿開設高級飯店，並將於今夏開幕，每人每晚定價為新台幣2萬8888元。他認為，此投資證明馬祖有能支撐高單價飯店的客源，盼能藉金字塔頂端旅客帶動整體觀光市場。

另一方面，馬祖民宿近年多見第二、第三代陸續接手，並提升住宿品質，其中多間更代表連江縣，得到優質民宿獎項肯定。但王忠銘認為，馬祖民宿每晚均價在新台幣3000元至3500元，但金門每晚則在2000元以下，業者若想維持營收，應考慮降價或提高品質，而此非政府可干預。

去年國旅市場整體下跌，中國雖釋出開放福建戶籍民眾赴金馬旅遊利多，但陸客訪馬人數不如預期。對此王忠銘坦言，以地利之便來看，馬祖的確有吸引陸客到訪條件，但整體市場仍受兩岸互動情形影響，相關政策嚴峻，來往的旅客自然就少。