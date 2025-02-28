影／台灣最美麗風景！ 熱心男揹行動不便者過紅綠燈

高雄1名行動不便的男子過馬路，因未坐輪椅，只以雙手撐著身子坐在馬路上「臀行」，慢慢過行人穿越道，令路人都為他捏把冷汗。昨天他再度以同方式穿越馬路，幸路人下車護他，後來熱心背他穿越馬路，成為「台灣最美的風景」。

據了解，61歲的李姓男子因雙腿行動不便，但外出又不願坐輪椅，才連連出現他以雙手撐著身子「臀行」過馬路的情境。警方曾在去年底及1月底，也2次遇他以同樣方式過馬路，勸他可坐輪椅由家人陪同過馬路，沒想到他仍依舊獨自臀行過馬路。

2月26日上午近8時30分，李男再度出現高雄市鳳山區中山東路，要臀行走斑馬線穿越馬路，這條道路是30米道路，他在綠燈開始臀行過馬路，但號誌秒數並不夠讓他順利過馬路，車輛紛紛避讓他，險象環生。

後來1輛行駛內車道的黑色休旅車，停讓他臀行到中央分隔島旁，車上右前座的男子下車，在他行進方向已變紅燈，熱心護著他過馬路，直到綠燈又亮起，男子更背著他過馬路，令路人看得窩心，直稱是「台灣最美麗的風景」。