澎湖天后宮大米包龜 分贈弱勢團體送愛心

國定古蹟澎湖天后宮今年元宵節的8800斤大米包龜，今天由慧洋海運董事長藍俊昇等人分送給澎湖老人之家等弱勢單位與低收入戶，期能獲得媽祖庇佑。

天后宮今年元宵節的8800斤大米包龜，今天上午龜化拆解，藍俊昇專程返回澎湖，在天后宮主委蔡光明等人陪同下，分送澎湖老人之家、惠民啟智中心、澎湖家扶中心等弱勢機構，每單位1000斤左右，其餘白米則分送轄內的低收入戶。

老人之家主任莊華洲、惠民啟智中心主任翁秀媚親自致贈感謝狀給藍俊昇與蔡光明，感謝長期送愛到偏鄉，造福弱勢。

今年澎湖天后宮的元宵節，除了藍俊昇等人連續第7年所敬獻米包龜，以及副議長藍凱元與議員歐中慨的2隻小米包龜外，今年還首度推出「喜蛇臨門」藝術花燈，為國定古蹟增添喜氣與文化韻味。