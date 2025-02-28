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馬祖福澳港遇濃霧封港 島際小三通皆受影響

中央社／ 連江縣28日電

今為228連假首日，馬祖各島港口受濃霧影響，船隻無法進出港，包括台馬間航班「台馬之星」，南竿往莒光與北竿島際交通船，以及兩馬小三通航班皆受影響。

連江縣政府交通旅遊局指出，今天上午6時起，南竿福澳港因濃霧封港，導致船隻無法進出港口，導致南竿往北竿共6趟次、南竿往莒光共1趟次。11時起島際交通船已恢復營運。

而為配合疏運各島民眾前往台灣本島，原定今天上午9時30分從南竿福澳港經由東引，前往基隆港的客輪「台馬之星」，因濃霧影響延遲至近10時才停靠福澳港，且須配合莒光與北竿交通船抵達南竿時間，接駁完旅客後才會開船。

營運兩馬小三通的航商南北海運股份有限公司今天上午發布公告，中國福建省黃岐灣外、閩江口等海域受大霧影響，因能見度不足，對岸管制黃岐與琅岐周邊水域。受此影響，小三通馬祖往琅岐航班於11時40分宣布全日取消，並將於下午3時前，視海象宣布黃岐航班是否取消。

由於今天為228連假首日，許多馬祖民眾早安排前往中國福州旅遊或辦事，卻因福澳港濃霧影響行程，坦言心情焦急。退休民眾曹先生跟中央社記者說，原以為濃霧只會影響飛機，卻沒料到霧鎖福澳港，已訂購飯店與行程無法取消，只盼能順利搭上下午的黃岐航班抵達福州。

連江縣政府交通旅遊局指出，因福澳港濃霧影響範圍範圍廣，且包含台馬、島際與小三通航班，故受影響旅客人數目前仍無法估計。

南竿 小三通 馬祖

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