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農糧署副署長「降調」高市農業局長？姚志旺：只花1天時間就決定

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁從農業部「挖角」，農糧署副署長姚志旺下月轉任高市府農業局長。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁從農業部「挖角」，農糧署副署長姚志旺下月轉任高市府農業局長。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁是民進黨明日之星，市府小內閣布局受關注，農糧署副署長姚志旺下月轉任高市府農業局長，看似從中央單位「降調」地方政府。姚志旺說，市府以政務官任命，職等不降反升，沒有降調，只花一天時間就決定接下職務，很珍惜服務高雄、親近產地的機會。

高市府前農業局長張清榮上月辭職，回鍋投入基層農會經營。市府今天公布新一波人事令，姚志旺下月中旬接任懸缺月餘的農業局長職務。

市府指出，姚志旺歷任屏東縣政府農業處長、農糧署南區分署長、農糧署副署長，兼具中央及地方行政經驗。任內開辦熱帶農業博覽會及農業大學，積極打造農產品牌、推動冷鏈系統、協助農產過剩及幫助農民應對天災侵襲。

姚志旺說，過去擔任屏東縣農業處長期間，跟高雄縣互動良好，進入農糧署後與高雄產區也有密切互動，由於他在農糧署已經工作很長一段時間，很珍惜重返產地工作的機會。

「我花一天時間與家人討論後決定接下職務！」姚志旺說，過去常與市長陳其邁在香蕉或鳳荔節等農業行銷活動中碰面，若有農業災損發生，陳市長也是第一時間到現場勘災，兩人關懷高雄農產的理念一致。

姚志旺表示，極端氣候對農業的挑戰很大，未來盼用設備設施來改善環境，強化植物生長過程抵抗氣候變化的能力，推動永續農業、強化農業韌性，也會重視行銷，提升高雄農產品的能見度。

屏東縣政府 農業處 農糧署 陳其邁

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