台中萬和美展揭曉！何麗香畫下曇花剎那間永恆獲首獎

第17屆萬和美展成績揭曉，何麗香、涂臻宜分獲西畫、攝影第一名。何麗香的作品「風華永在」畫下曇花剎那間的永恆。涂臻宜作品「豐收鮪魚季」，紀錄漁民們豐收身影。

台中市萬和宮與萬和文教基金會承辦的第17屆萬和美展成績揭曉，西畫類第一名何麗香「風華永在」、第二名余采芳「軟綿的晚霞」、第三名黃冠連「穿越時空的奇蹟」；優選3人，江翊廷「別離前的祝福」、江翊凡「虔 信仰的根源」、陳竑均「寫照」。

攝影類第一名涂臻宜「豐收鮪魚季」；第二名何永順「守護」；第三名陳忠和「歡樂節慶」；優選2人，張瑞福「豐收」、陳嘉瑾「農家樂」。

萬和宮董事長蕭清杰說，本屆入選以上作品3月22日起至5月18日在萬和文化大樓五樓麻芛文化館展出；3月29日上午10時頒獎典禮。

何麗香說，作品「風華永在」創作理念，她喜歡把美的事務用畫筆記錄下來，曇花剎那的美麗 ，一瞬間即成永恆。

評委蔡正一說，作者以簡潔、鮮明有力構圖，描繪曇花，潔淨、芬芳風韻，讓短短生命永留世間。輔以桌面水晶杯及倒影，質感光影之描繪能力，讓人記憶猶深。

涂臻宜說，作品「豐收鮪魚季」創作理念，屏東東港的黑鮪魚為世界最大型的鮪類，4至6月會洄游在巴士海峽海域，紀錄這豐收及見識這麼大的魚類，漁民們分工合作精神，值得讚賞。

評審表示，作者以不同的場景和表現方式，將鮪魚豐收的忙碌及喜悅，以組作表現淋漓盡致。還以黑白的表現手法，將魚港雜亂的場景，以單一色調手法呈現，使作品突出，獲得評審一致讚賞。