快訊

又出手！教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

北捷板橋新埔站男子隨身帶「手鋸」 嚇壞旅客急報警

13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明被網友洗版批推責

聽新聞
0:00 / 0:00

台中萬和美展揭曉！何麗香畫下曇花剎那間永恆獲首獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
萬和美展成績揭曉，涂臻宜以作品「豐收鮪魚季」，紀錄漁民們豐收身影獲攝影首獎。圖／萬和宮提供
萬和美展成績揭曉，涂臻宜以作品「豐收鮪魚季」，紀錄漁民們豐收身影獲攝影首獎。圖／萬和宮提供

第17屆萬和美展成績揭曉，何麗香、涂臻宜分獲西畫、攝影第一名。何麗香的作品「風華永在」畫下曇花剎那間的永恆。涂臻宜作品「豐收鮪魚季」，紀錄漁民們豐收身影。

台中市萬和宮與萬和文教基金會承辦的第17屆萬和美展成績揭曉，西畫類第一名何麗香「風華永在」、第二名余采芳「軟綿的晚霞」、第三名黃冠連「穿越時空的奇蹟」；優選3人，江翊廷「別離前的祝福」、江翊凡「虔 信仰的根源」、陳竑均「寫照」。

攝影類第一名涂臻宜「豐收鮪魚季」；第二名何永順「守護」；第三名陳忠和「歡樂節慶」；優選2人，張瑞福「豐收」、陳嘉瑾「農家樂」。

萬和宮董事長蕭清杰說，本屆入選以上作品3月22日起至5月18日在萬和文化大樓五樓麻芛文化館展出；3月29日上午10時頒獎典禮。

何麗香說，作品「風華永在」創作理念，她喜歡把美的事務用畫筆記錄下來，曇花剎那的美麗 ，一瞬間即成永恆。

評委蔡正一說，作者以簡潔、鮮明有力構圖，描繪曇花，潔淨、芬芳風韻，讓短短生命永留世間。輔以桌面水晶杯及倒影，質感光影之描繪能力，讓人記憶猶深。

涂臻宜說，作品「豐收鮪魚季」創作理念，屏東東港的黑鮪魚為世界最大型的鮪類，4至6月會洄游在巴士海峽海域，紀錄這豐收及見識這麼大的魚類，漁民們分工合作精神，值得讚賞。

評審表示，作者以不同的場景和表現方式，將鮪魚豐收的忙碌及喜悅，以組作表現淋漓盡致。還以黑白的表現手法，將魚港雜亂的場景，以單一色調手法呈現，使作品突出，獲得評審一致讚賞。

蕭清杰說明，本屆有62件參賽，包括西畫36件、攝影26件，參賽者中，西畫類的江翊廷、江翊凡雙胞胎兄弟，均得到優選；攝影類有三對夫妻檔，其中張瑞福、陳嘉瑾雙雙獲得優選，添為佳話。

萬和美展成績揭曉，何麗香以作品「風華永在」畫下曇花剎那間的永恆，獲西畫首獎。圖／萬和宮提供
萬和美展成績揭曉，何麗香以作品「風華永在」畫下曇花剎那間的永恆，獲西畫首獎。圖／萬和宮提供

屏東 漁民

延伸閱讀

台企銀奪玉山獎14獎項 創公股銀連四屆獲全國首獎首例

美栗美展移師國衛院 以「貓裏遊藝」為名展出優勝作品

透過影像看見信仰 國家攝影中心「諸神與眾生」今開展

一銀蟬聯玉山獎全國首獎

相關新聞

高雄楠梓設水資源中心 居民憂汙染

台積電進駐高雄，高雄市政府規畫高雄煉油廠楠梓水資源中心處理工業及民生汙水，並供應再生水。但後勁居民對過去高煉廠汙染有不愉...

台中萬和美展揭曉！何麗香畫下曇花剎那間永恆獲首獎

第17屆萬和美展成績揭曉，何麗香、涂臻宜分獲西畫、攝影第一名。何麗香的作品「風華永在」畫下曇花剎那間的永恆。涂臻宜作品「...

陳其邁小內閣異動 毒防局長換人、姚志旺扛農業局長

高市府農業局及青年局兩首長陸續出缺，今早市府發布最新人事令指出，農業局長由現任農糧署副署長姚志旺接任，毒防局長林瑩蓉因生...

小黃繞高市府 抗議車行壓榨

不滿不法車行長期壓榨並違法收取掛牌權利金，提高行費卻未提供相對服務，全國汽車駕駛人權益聯盟昨號召近50輛計程車繞行高雄市...

紓解小琉球貨運 屏東鹽埔漁港貨運碼頭動土

屏東縣小琉球1年有280萬人次觀光人潮，但位於鹽埔漁港的貨運碼頭船席不足，且缺乏貨物儲放空間，屏東縣政府為此推動漁港客貨...

涉詐助理費案…林岱樺同場邱議瑩 強調不退黨不退選

民進黨立委林岱樺今天到高雄橋頭區九甲圍義山宮出席餐會，林岱樺致詞時強調，不會退黨、不會退選，希望民眾給予鼓勵，讓她有堅定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。