陳其邁小內閣異動 毒防局長換人、姚志旺扛農業局長

高市府農業局及青年局兩首長陸續出缺，今早市府發布最新人事令指出，農業局長由現任農糧署副署長姚志旺接任，毒防局長林瑩蓉因生涯另有規畫，向市長提出辭職獲准，由前副秘書長陳盈秀接任。此外，35歲市長室專委林楷軒接掌青年局，相關人事下月陸續到任。

高雄市政府今天發布4局處首長異動，涵蓋副秘書長、農業、毒防、青年等局處。副秘書長由經發局副局長王宏榮接任，王宏榮歷任社會局、人事處、稅捐稽徵處、大樹區長、大寮區長及三民區長等職務，跨局處資歷豐富，勇於任事、善於溝通協調。

農業局長由現任農糧署副署長姚志旺接任，姚志旺兼具中央及地方行政經驗，歷任屏東縣政府農業處長、 農糧署南區分署長及農糧署副署長，開辦熱帶農業博覽會及農業大學，積極打造農產品牌、推動冷鏈系統、協助農產過剩及幫助農民應對天災侵襲。

高市府指出，毒防局長林瑩蓉辭職獲准，毒防局長由前副秘書長陳盈秀接任。陳盈秀在公務生涯累積41年資歷，歷經阿蓮區長、小港區長、三民區長、民政局副局長、副秘書長，與地方互動良好，調和鼎鼐，曾協助鳳山車站鄰近住戶搬遷等事宜，期許接任毒防局長後發揮所長，持續推動設置里辦關懷站。

青年局長由今年35歲的市長室專門委員林楷軒接任。林楷軒是政治大學法律學士、台灣大學法學碩士，在市長陳其邁擔任立委期間擔任國會法案助理，之後進入市府擔任市長室專門委員，表現優秀。市長陳其邁期許，林楷軒接掌青年局後能展現年輕人的創新想法與衝勁，協助推動高雄青年相關事務。