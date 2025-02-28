紓解小琉球貨運 屏東鹽埔漁港貨運碼頭動土

屏東縣小琉球1年有280萬人次觀光人潮，但位於鹽埔漁港的貨運碼頭船席不足，且缺乏貨物儲放空間，屏東縣政府為此推動漁港客貨運專區計畫，貨運碼頭工程昨動土，預計明年5月完工，未來運量可望翻倍，並大幅提升船舶進出安全。

屏東縣長周春米說，貨運碼頭是鹽埔漁港客貨運專區計畫最後一塊拼圖，完工後，鹽埔漁港將成為貨運、漁業、觀光三位一體的共融漁港，提供旅客、居民、漁民服務，促進鹽埔漁港及新園鄉發展。

鹽埔漁港2019年起肩負小琉球與台灣本島間的民生物資運補、農漁產品、垃圾清運及大型建築資材運送責任，2022年運送7.4萬噸為最高峰。近年小琉球觀光興盛，往返兩地的民生物資等運量逐年攀升，港口碼頭已不堪負荷。

縣府說，鹽埔漁港前期的客貨運專區建設於去年8月啟用，為提升貨運量能，進行後續貨運碼頭興建工程，3585平方公尺基地上規畫倉儲區、戶外貨物操作區、停車場、景觀綠地、河道浚挖清疏及補拋消波塊，總經費1億6555萬元，預計明年5月完工，可同時提供3艘貨運船舶作業，運輸量能翻倍。

新的鋼構倉儲區則避免貨物日曬雨淋，堆高機、大貨車也有更寬闊的進出及作業空間；此外碼頭泊區加深，並有消波塊改善穩靜度，船舶作業會更加安全。