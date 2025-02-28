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小黃繞高市府 抗議車行壓榨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會昨日號召高雄市職業駕駛走上街頭，近50輛小黃繞行高雄市政府表達不滿，批車行違法收取掛牌權利金和調漲行費。記者宋原彰／攝影
台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會昨日號召高雄市職業駕駛走上街頭，近50輛小黃繞行高雄市政府表達不滿，批車行違法收取掛牌權利金和調漲行費。記者宋原彰／攝影

不滿不法車行長期壓榨並違法收取掛牌權利金，提高行費卻未提供相對服務，全國汽車駕駛人權益聯盟昨號召近50輛計程車繞行高雄市政府，遞交陳情書抗議市府漠視縱容，要求應剔除不法車行，建立正常收費標準，終止亂象。

交通局專門委員黃信穎代表接下陳情，他說，車行與駕駛人間的靠行費及保險費都有相關公會制定契約及法規規範，交通局會要求業者依規定辦理，「市府取締違規絕不手軟」。

全國汽車駕駛人權益聯盟昨天號召高雄市職業駕駛走上街頭，一行人在市府四維行政中心集結後，舉牌高喊「下架黑心車行、貪官汙吏滾蛋」，車隊再繞行市府一周，表達積壓多時的不滿。

「多元計程車增加，排擠小黃司機生存空間」，聯盟理事長劉鴻樟說，職業駕駛依規定需靠行，交行費、押牌費，但全台車行聯合壟斷、調漲行費，從1000元漲至1800元，加上政府控管車牌數，高雄、台中和桃園幾乎沒牌，車行卻巧立名目向司機加收掛牌權利金，高雄尤為嚴重。

聯盟南區代表陳畇筑說，高雄多數車行去年起向司機收取掛牌權利金，金額從6萬元至8萬元，最高甚至收到12萬元，若駕駛退出車行就不退還，很多司機無法生存，甚至想轉當不合規的白牌司機。

聯盟也痛批，市府要車行司機協助長照接送、推廣觀光，卻長期漠視職業駕駛遭壓榨，「把可憐的司機當成韭菜收割」，希望市府能強力規範，剔除不法車行、建立正常收費標準、回歸公平機制，讓黑心業者沒有機會巧立名目、聯合壟斷、濫收權利金。

職業 計程車 車行

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