高雄楠梓設水資源中心 居民憂汙染

台積電進駐高雄，高雄市政府規畫高雄煉油廠楠梓水資源中心處理工業及民生汙水，並供應再生水。但後勁居民對過去高煉廠汙染有不愉快經驗，不滿水資源中心距住家太近，且擔心雨天偷排汙水。經發局表示，會24小時與環保局連線監測，並以密閉式設施減噪、增加距離等方式因應。

占地7公頃的高煉廠汙水處理場舊址轉規畫楠梓水資源中心，每日最高處理量7萬公噸。經發局昨在聖雲宮舉辦施工前說明會，經發局長廖泰翔強調，居民擔心運轉噪音，所以水資源中心會往北撤，機電設備往東南移動，未來廠房與社區距離從190公尺擴大至210公尺，再加大隔離綠帶，並採屋內型設計，氣味不會溢散，噪音更容易隔絕，會比新竹科學園區更好。

「市府偷懶，不該直接蓋在舊汙水處理場上面」，居民指選址嚴重錯誤，應該要修正。廖泰翔說，水源收集要考量重力流，跟地形、地貌有關，現址最適合。

秀昌、仁昌及瑞屏等里長也說，不良工廠常趁雨天偷排廢水，台積電排放水很毒，河川魚隻會死光光，誰保證未來不會偷排。且汙水管很長，「看見台灣」影片下的紅色後勁溪讓大家印象深刻，若排放中途滲漏如何處理？規畫單位回應，台積電製程廢水會在廠內處理後再進入水資源中心，另從汙水放流前到廠區進流井、放流井，24小時自動連續監測，監測內容會公開在電子看板上。

議員黃文志表示，過去中油汙水廠常產生異味及偷排，所以居民特別在意；且居民不可能特別去公告地點看監測看板，建議增加看板數量。

高市水利局在北高雄規畫橋頭及楠梓兩座水資源中心，預訂2025年底及2028年底完工，未來配合楠梓產業園區建廠期程逐年增量提供再生水，預計2026年供水3.5萬噸、2028年5.5萬噸、 2029年7萬噸、2030年11萬噸，供量將大於台積電3座廠6.5萬噸再生水需求。