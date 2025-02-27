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商家被控賣甜味劑草莓經檢驗正常 高雄衛生局：惡意散播謠言可判刑

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市某商行銷售的養樂多草莓爆發甜味劑疑慮，衛生局說明前年12月確實有查獲相關違規，但去年3月無預警抽驗未再發生。記者徐白櫻／翻攝
高雄市某商行銷售的養樂多草莓爆發甜味劑疑慮，衛生局說明前年12月確實有查獲相關違規，但去年3月無預警抽驗未再發生。記者徐白櫻／翻攝

養樂多草莓受消費者歡迎，近日有人在社群媒體爆料，仁武區某商行曾銷售含甜味劑草莓。高市衛生局表示，該商家確實在2023年底曾被檢出甜味劑，去年無預警抽驗結果正常。若刻意對食安散播不實謠言，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

苗栗出產的養樂多草莓近年受歡迎，網路熱賣，卻也引發甜味劑疑慮，近日有網友在網路爆料說，高雄仁武有業者銷售的養樂多草莓含甜味劑，發文附上衛生局公文。

高市衛生局表示，2023年12月接獲針對特定商家的檢舉，當月15日前往查察，該商行是向高雄市某攤商購買草莓販售，經現場抽驗，檢出甜味劑，攤商坦承有添加，依食品安全衛生管理法第18條暨同法第48條裁罰3萬元，並令業者下架並要求不得以此手法加工販售。2024年2月26日無預警抽驗，檢驗結果正常合格。

被控商行喊冤，懷疑是同業刻意爆出黑歷史，動機不單純。衛生局表示，依法依規查辦捍衛食安，本案特定人士持續檢舉，甚至以不完整資訊誤導，實不可取。若有刻意散播不實謠言，將依食安法第46-1條散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣1百萬元以下罰金。

草莓 衛生局 食安

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