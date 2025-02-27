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屏東來義幸福巴士添生力軍 4條路線運能提升就醫更方便

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
來義鄉幸福巴士提供民眾鄉內移動及潮州、東港、枋寮與屏東地區就醫接駁需求。圖／縣府提供
來義鄉幸福巴士提供民眾鄉內移動及潮州、東港、枋寮與屏東地區就醫接駁需求。圖／縣府提供

公路局補助屏東縣來義鄉「幸福巴士」，2月27日起增加1輛無障礙小型巴士，行駛來義、枋寮及潮州地區接駁服務。屏縣目前共有46輛巴士行駛49條路線，縣府表示，會持續盤點鄉內運輸資源，完善公共運輸藍圖，滿足偏鄉民眾行的需求。

屏東縣政府輔導來義鄉幸福巴士計畫，目前有3輛中巴及2輛小型車，共8條幸福巴士路線，提供鄉內民眾至潮州、東港、枋寮與屏東地區就醫接駁需求，至今年1月底已服務超過5.5萬人次，並榮獲「2024幸福巴士金運獎」傑出獎，成效良好。

縣府交通旅遊處表示，原鄉地區長期交通不便，縣府持續攜手公所改善公共運輸服務，經來義鄉公所盤點幸福巴士醫療路線搭乘情形，鄉內至枋寮及潮州地區就醫人數眾多，也有更多無障礙搭乘需求，亟需擴充路線運能。

向交通部公路局申請補助新購無障礙小型巴士，獲中央核定補助97萬9000元購置1輛無障礙小型巴士，新購車輛加入服務後，鄉內4條路線運能將提升，路線往返來義鄉境內及東港、潮州、枋寮地區各醫療院所。

「潮州醫療線」每周一至周五每日提供6班次 開放民眾預約；「大後－枋寮線」每周一提升至4班次；「新來義－枋寮線」每周三提升至4班次；「鄉內生活線」每周一至睭五提升至4班次，開放民眾預約。相關資訊可至縣府交旅處官網，或下載「屏東go好玩」、「屏東公車」APP查詢。

屏東縣來義鄉幸福巴士再獲贈1輛無障礙小型巴士。圖／縣府提供
屏東縣來義鄉幸福巴士再獲贈1輛無障礙小型巴士。圖／縣府提供
屏東縣來義鄉幸福巴士再獲贈1輛無障礙小型巴士。圖／縣府提供
屏東縣來義鄉幸福巴士再獲贈1輛無障礙小型巴士。圖／縣府提供

屏東縣政府 巴士 東港

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