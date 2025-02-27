高雄後勁居民有陰影 擔心楠梓水資源中心又帶來汙染

台積電進駐高雄，高雄市府規畫「高雄煉油廠楠梓水資源中心」，處理工業及民生汙水，以及供應再生水。後勁居民對過去高煉廠汙染有不愉快經驗，不滿距離住家太近且擔心下雨天偷排汙水。經發局說，24小時與環保局連線監測，密閉式設施減噪、距離增加等方式因應。

高煉廠汙水處理場舊址轉規畫楠梓水資源中心，今天下午在聖雲宮舉辦施工前說明會，議員李雅慧、黃文志、陳明澤及陳善慧出席，後勁9里長及里民發言踴躍，經發局長廖泰翔逐一回應疑慮。

秀昌、仁昌及瑞屏等里長說，工廠常趁下雨天偷排廢水，台積電排放水很毒，會導致魚隻死光光，誰能保證未來不會偷排汙水。此外，距離住家太近會有運轉噪音，汙水排放管很長，「看見台灣」影片下的紅色後勁溪讓大家印象深刻，若排放管中途滲漏如何處理？

規畫單位回應，台積電排放的廢水是廠內處理後才進入水資源中心，另從汙水放流前至廠區進流井、放流井等地皆設24小時自動連續監測設施，監測內容在電子看板上公開。

議員黃文志指出，過去中油兩個汙水廠常產生異味及偷排，所以居民特別在意汙染，市府應該說明清楚。另居民不可能特別去公告地點看監測看板，建議增加看板數量。

「市府偷懶，不該直接蓋在舊汙水處理廠上面！」居民說，很多地方更適合設資源中心，選址嚴重錯誤，應該要修正。廖泰翔說，水源收集要考量重力流，跟地形、地貌有關，現址最適合。

廖泰翔強調，考量居民意見，水資源中心行政設施往北撤，機電設備往東南移動，所以廠房與社區距離從190公尺擴大至210公尺，另加大隔離綠帶，並採屋內型設計，氣味不會溢散，噪音也更容易隔絕，未來會比新竹科學園區更好。