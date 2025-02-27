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涉詐助理費案…林岱樺同場邱議瑩 強調不退黨不退選

中央社／ 高雄27日電
民進黨立委林岱樺（左）。記者劉學聖／攝影
民進黨立委林岱樺（左）。記者劉學聖／攝影

民進黨立委林岱樺今天到高雄橋頭區九甲圍義山宮出席餐會，林岱樺致詞時強調，不會退黨、不會退選，希望民眾給予鼓勵，讓她有堅定繼續走下去的力量。

林岱樺今天與同黨籍立委邱議瑩、邱志偉等多名民意代表到高雄市橋頭區九甲圍義山宮，參加橋頭區農會舉辦的活動，各自逐桌向與會者持杯敬酒。

林岱樺在致詞時說，她不會退黨、不會退選，當中受到委屈，很珍惜大家給予的加油與溫暖，會勇敢堅定面對狀況。

林岱樺說，希望大家持續給她溫暖鼓勵，給予她有堅定繼續走下去的力量，給她「拍斷手骨顛倒勇」的勇氣，感謝大家給身為「高雄女兒」的她鼓勵，感謝大家給予疼惜與溫暖的加油。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，涉詐領助理費案遭搜索約談，21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海、胞妹諭令30萬元交保；而林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等3人，因涉案情節高、犯案期間長且涉案費用高達2000多萬元，3人遭高雄地方法院裁定羈押，禁止接見、通信。

另外，涉案的通法寺住持釋煌智，原諭令100萬元交保，經檢調26日上午再出動搜索通法寺並將釋煌智帶回偵訊，經高雄地檢署複訊後，釋煌智今天凌晨遭雄檢聲押，高雄地院預計今天下午開庭審理。

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林岱樺 邱議瑩

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