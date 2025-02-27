見證海洋生命故事 金門水試所辦白海豚調查訓練課

金門水試所自2022年起與中華鯨豚協會合作，共同調查金門海域中華白海豚族群；水試所將在3月8日辦理白海豚海上調查志工訓練課程，完成課程者有機會以志工身分參與鯨豚海上調查。

金門縣水產試驗所在2020年爭取海洋委員會補助，開啟中華白海豚紀錄工作，為使調查分析更具效益，並將金門鯨豚現況推廣至國內外，水試所也在2022年起與中華鯨豚協會合作，共同調查金門海域中華白海豚族群。

水試所今天透過新聞稿表示，去年9月11日調查團隊在古寧頭海域記錄到1隻被截斷上顎白海豚。比對相片資料發現，這隻白海豚在2011年就已在金門海域出沒，推測這段期間牠藉由群體照顧，克服失去上顎困境。影像紀錄中也發現，牠身旁跟著1隻小白海豚，疑似是牠的後代。

水試所指出，鯨豚族群調查是耗時耗力工作，需要長時間累積才能建構出鯨豚族群樣貌，今年度規劃在3月8日辦理中華白海豚海上調查志工訓練課程，內容有鯨豚觀察技巧及海上調查等。完成訓練課程，並可配合調查日程者，將有機會以志工身分參與今年度鯨豚海上調查，實際狀況仍以主辦單位為主。

水試所表示，此次訓練課程是受海洋保育署補助，盼能藉此匯集對鯨豚生態調查有興趣並願意協助海上調查的在地夥伴，共同見證海洋中生命故事，也讓在地中華白海豚族群能夠持續受到關注。報名自即日起至3月3日中午止，有興趣民眾可至網址報名（https://forms.gle/qG7ZXDWaKdBJNQ2q6）。