台中新光三越金牌庖丁 氣爆後會高雄火鍋職人切磋技藝

台中新光三越氣爆事件後許多店家處於休業狀態，原本在該店地下美食街開設火鍋店的店長廖期弘，曾獲得馬來西亞2023「終極年輕庖丁挑戰賽」金牌，擁有精湛的刀工技術，他特地南下到高雄知名溫體牛火鍋店長林千畬進行一場跨店技術交流，除了切磋刀工，也展現新一代餐飲人對火鍋肉品修整與湯底調理的極致追求，為消費者帶來更高品質的美食體驗。

林千畬目前攻讀廈門大學管理學院市場營銷系及高雄科技大學管理博士班，並在南部知名科大兼任助理教授。身為南部知名飯店第三代，林千畬對美食從小耳濡目染。在2023年馬來西亞FHM終極年輕庖丁個人大賽中勇奪金牌的廖期弘，擁有豐富的西餐及日本料理背景，專長運用精湛刀工，將肉品處理至最佳料理狀態。此次因氣爆停業他懷抱學習精神，特地從台中親赴高雄與林千畬深入技術交流，除了展現對餐飲的敬業態度，也希望一起攜手精進專業，未來各自在事業上再創高峰。