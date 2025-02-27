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取得高市青年局認證者 求職一卡通可獲優先面試

中央社／ 高雄27日電

高雄市青年局與iPASS一卡通公司26日簽訂「促進青年就業與人才培育合作」合作備忘錄，取得青年局「新媒體行銷管理師」認證的求職者，可獲一卡通公司優先面試機會。

青年局昨天與一卡通合辦「品牌形象與ESG策略的結合」主題講座，吸引60位公部門、物流、零售及藝文產業的企業代表；講座剖析企業ESG理念、品牌行銷策略以及社會價值創造，協助青年掌握產業趨勢與企業人力需求。

青年局新聞稿指出，一卡通公司也和青年局簽署「促進青年就業與人才培育合作」，對於取得青年局開辦的「新媒體行銷管理師」認證的求職者，可獲一卡通公司優先面試機會，讓擁有專業技職的青年在職場競爭中更具優勢。

活動當日，吸引超過60位來自公部門、物流、零售及藝文產業的企業代表齊聚一堂，從金流習慣引導出綠色消費，延伸探討在ESG浪潮下如何因應新的挑戰，以期在面對ESG議題時能研擬解決方案，展現品牌對永續經營的關注與重視。

青年局表示，透過企業合作，可讓青年獲得實戰經驗與職涯發展指引。藉由新媒體行銷管理師認證機制，協助青年累積實務技能，有效縮短求職與企業人力需求間的落差，提升公部門培育資源和產業人才需求的連結。

青年局表示，將在3月5日舉辦「職求對決」新媒體人才就業媒合會，匯集iPASS一卡通、永慶房產集團高雄區四品牌、霹靂布袋戲、HTC等25家知名企業，釋出包括行銷副理、電商行銷管理師、品牌視覺設計主管、遊戲程式設計師、商品設計管理師等職缺。

一卡通 青年 高雄市

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