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小琉球觀光夯貨運量能不足 屏東縣府擴建鹽埔漁港貨運碼頭

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
鹽埔漁港貨運碼頭運送量能不足，縣府推動貨運碼頭工程今日動土，完工後將大大提升漁港貨運量能與安全。記者潘奕言／攝影
鹽埔漁港貨運碼頭運送量能不足，縣府推動貨運碼頭工程今日動土，完工後將大大提升漁港貨運量能與安全。記者潘奕言／攝影

小琉球一年有280萬人次觀光人潮，物資運送是重要課題，位於鹽埔漁港的貨運碼頭因船席不足，且缺乏貨物儲放空間，影響運送量能與當地環境。縣府推動鹽埔漁港客貨運專區計畫，貨運碼頭工程今日動土，完工後將大大提升漁港貨運量能與安全。

鹽埔漁港自2019年起肩負小琉球自台灣本島，往返的民生物資運補、農漁產品、垃圾清運及大型建築資材等運送責任，最高峰是2022年的7.4萬噸。近年小琉球觀光興盛，往返兩地的民生物資、建材、垃圾等運量逐年攀升，港口碼頭已不堪負荷。

鹽埔漁港前期的客貨運專區建設已於去年8月完成啟用，為了提升貨運量能，縣府進行後續貨運碼頭興建工程，總經費1億6555萬元，基地面積約3585平方公尺，包括倉儲區、戶外貨物操作區、停車場、景觀綠地、河道浚挖清疏及補拋消波塊。

工程預計明年5月完工，之後碼頭可同時提供3艘貨運船舶作業，貨物運輸量能翻倍成長；新的鋼構倉儲區可堆置大型貨物，避免貨物日曬雨淋，堆高機、大貨車等也有更寬闊的進出及作業空間；碼頭泊區水深度加深，並有消坡塊改善穩靜度，船舶進出及作業更加安全。

屏東縣長周春米表示，縣府持續推動鹽埔漁港客貨運專區計畫，最後一片拼圖的貨運碼頭今天順利動土。未來完工後，鹽埔漁港將成為貨運、漁業、觀光三位一體的共融漁港，同時提供旅客、居民、漁民服務，更能促進鹽埔漁港及新園鄉發展。

鹽埔漁港貨運碼頭運送量能不足，縣府推動貨運碼頭工程今日動土，完工後將大大提升漁港貨運量能與安全。記者潘奕言／攝影
鹽埔漁港貨運碼頭運送量能不足，縣府推動貨運碼頭工程今日動土，完工後將大大提升漁港貨運量能與安全。記者潘奕言／攝影
鹽埔漁港貨運碼頭運送量能不足，縣府推動貨運碼頭工程今日動土，完工後將大大提升漁港貨運量能與安全。記者潘奕言／攝影
鹽埔漁港貨運碼頭運送量能不足，縣府推動貨運碼頭工程今日動土，完工後將大大提升漁港貨運量能與安全。記者潘奕言／攝影

小琉球 屏東 碼頭

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