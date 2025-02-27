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金門賈村戰技體驗場啟用 活化戰役史蹟推展觀光

中央社／ 金門27日電

金門過去仿越共村建立的國軍訓練場所「賈村營區」經過金管處修復，重現歷史風貌供民眾體驗，國家公園署長王成機說，將持續保存及活化戰地資源，並與金門縣府合作推展觀光。

金門國家公園管理處今天在過去是國軍訓練場所的賈村營區，舉行「賈村戰技體驗場」啟用典禮，內政部國家公園署長王成機、金門副縣長李文良等出席祝賀。

王成機表示，金門國家公園是台灣首座以維護歷史文化資產與戰役紀念，兼具保育自然生態的國家公園，金管處自民國111年與金門縣府執行金門亮點計畫，在113年12月完成賈村營區修復，重現國軍戰鬥訓練場地歷史風貌供民眾體驗。

王成機表示，將持續進行戰地資源保存維護及活化，希望與金門縣觀光處合作吸引觀光客，賈村戰技體驗場今年也會委外經營，透過活動、體驗推動金門觀光；他也說，由行政院核定的金門亮點計畫共投資新台幣11億多元預算，盼能持續對金門有更多建設。

李文良表示，過去在金門當兵時就曾到賈村訓練，現在經過金管處修復後，「有了一個華麗轉身」，未來如能有生存遊戲等運用規劃，相信能有很好發展。

根據金管處網站資料，賈村營區原是仿越共村建立的村落戰鬥訓練場地，除提供金門駐軍部隊演練城鎮巷弄作戰外，也提供自衛隊進行野外課程訓練。

金管處透過新聞稿表示，修復活化後的賈村戰技體驗場，包括歸零靶場、毒氣體驗室、家屋搜索區、地下坑道等，並導入實境解謎遊戲，啟用後將開放自由參觀，也提供申請場地辦理遊憩活動。

國家公園 金門

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