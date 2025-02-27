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228連假 屏東智慧農業學校推出龜行市集、星空電影院

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東智慧農業學校推出星空電影院。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東智慧農業學校推出星空電影院。圖／屏東縣府勞青處提供

龜行沿山系列活動來到最後一個周末，屏東智慧農業學校在228連假舉辦「歸行逛逛×龜行市集」活動，結合生態保育、文化體驗與在地特色，有市集、生態講座、DIY料理教室與星空電影院，適合全家一起親近大自然的連假好去處。

勞青處指出，為推動在地生態保育與培力從農青年發展，縣府辦理龜行沿山系列活動，結合生態保育與食農教育，帶領大家認識屏東獨特自然環境、在地農產及文化體驗，是春天出遊走訪的首選。

「歸行逛逛Ｘ龜行市集」活動內容除了匯聚屏東當地特色農產品和手作商品的龜行市集外，邀請專業生態保育專家學者擔任講座，觀賞星空電影院增加親子間的共同話題並融合自然保育議題，更有深受喜愛的食農教育DIY料理教室，讓參與者從玩樂中學習、享受與大自然的親密接觸。

勞青處指出，開啟民眾對保育意識，加深對土地連結，2月28日的「沿山識龜—和龜龜做朋友」生態講座，除呼應今年大型鳳梨彩帽藝術地景「巨大食蛇龜」，也盼透過系列活動加深民眾對土地的感情與連結。講座邀請飼養烏龜的朋友們攜「龜」參加，讓你與你的龜寶貝共同學習，成為守護龜類的生態大使。

3月1日的星空電影院則是大小朋友最愛的活動，在銀河星空下享受充滿感動與溫情的「返家十萬里」，前50名入場將可領取爆米花或飲料一份，歡迎大家一同來感受生態、文化與美食兼具的春日盛宴。

屏東智慧農業學校歡迎民眾2月28日至3月2日前來高樹探索、學習、玩樂，感受專屬屏東最北、高樹最美的熱情與魅力，開啟一場別具特色的春日冒險，詳情關注屏東智慧農業學校臉書專頁（https://www.facebook.com/Pingtung.AI.Agri.Hub）。

屏東智慧農業學校舉辦生保育講座。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東智慧農業學校舉辦生保育講座。圖／屏東縣府勞青處提供

屏東 生態保育 食農教育

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