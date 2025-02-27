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牡蠣養殖戶溯源管理 金門將先納管水試所輔導蚵民

中央社／ 金門27日電

農業部規劃今年底前將全台牡蠣養殖戶，包括金門在內納入溯源管理，金門縣政府規劃先將金門縣水產試驗所輔導的養殖戶納管，並持續宣導、輔導其他養殖戶進行申報作業。

為防堵境外牡蠣混充國產，農業部規劃今年底前將全台養殖戶納入溯源管理，勾稽產量防洗產地，包括馬祖、金門都屬納管範圍。

金門縣產業發展處漁牧科長樊德正接受中央社記者採訪表示，縣府已依漁業署提示研擬相關計畫，待漁業署核定後委託廠商向金門養殖戶進行宣導、協助養殖區域定位與申報作業，但因金門牡蠣養殖戶將近千人，養殖面積近250公頃，全面納管工程浩大，將先針對由金門縣水試所輔導的牡蠣養殖戶進行納管申報。

樊德正說，牡蠣養殖戶向縣府申請後，廠商將隨同進行養殖定位測量及協助填寫申報文件以掌握養殖區位及數量。

此外，樊德正說，已協請海巡、岸巡加強海上與岸際巡邏，防堵走私的牡蠣入境，呼籲民眾為牡蠣養殖產業健全發展以及維護消費者權益，勿進行走私行為。

牡蠣 農業部 金門

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