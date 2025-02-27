高雄田寮起濃霧 小港等10處空品站達紅色警戒

據國道國三S378K氣象站今天凌晨3點55分通報，高雄田寮到能見度低於1公里，另高雄仁武等10處空氣品質監測站也出現紅色警戒，環境部呼籲民眾減少戶外活動。

高雄氣象站表示，今天凌晨3點55分，國三S378K站(CAV280)觀測到濃霧，田寮區能見度觀測低於500公尺標準。

另包括大寮、小港、前金、前鎮、左營、復興、鳳山、橋頭、楠梓等10處空氣品質監測站，今早也出現紅色警戒。

環境部表示，主要是受地形影響，西半部擴散條件不佳，今天高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位在背風側，水平及垂直擴散條件差，因此汙染物容易累積，沿海區域小港、前金等10處空品監測站監測指標，細懸浮微粒都達150以上，呼籲民眾減少戶外活動。