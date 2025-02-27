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恆春推攤位條例 盼重塑墾丁大街

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

墾丁近年觀光人潮下滑，墾丁大街甚至傳出坐地起價等負面新聞，恆春鎮民代表會為此通過「臨時攤位集中場管理自治條例」，盼加強管理，解決占道收費及買賣攤位等亂象，還給遊客良好觀光體驗。

恆春鎮代會主席趙記明說，墾丁大街攤位亂象超過30年，自治條例通過後，希望還給墾丁大街合法身分，打造成觀光新亮點。恆春鎮長尤史經表示，自治條例通過後會送縣府審核，盡快舉行說明會。屏東縣政府表示，已在墾丁大街設行人徒步區，打造友善行人空間，加上攤商近年在清潔及價格透明化都有改善，大家一起打造墾丁大街新風貌。

恆春鎮代會通過的自治條例共11條，包括攤販範圍、遵守規約、收費標準、營業時間與環境清潔等相關規定，其中攤販區範圍從墾丁大街牌樓至救國團青年活動中心以北，約200多個攤位。

之前墾丁觀光人潮爆多時，攤位價格喊到1、2萬元，熱門地點甚至上看3萬元，攤商只有提高售價弭平成本，卻造成墾丁大街「貴死人」等不良印象。自治條例第6條規範，未來每攤位每月最多只能收3000元管理費。另條例亦載明，設籍恆春2年的攤販，有優先選擇權。

墾丁大街管理委員會主委曾春惠欣見自治條例通過，指攤商及里民都很關心，近年經濟不景氣，希望大街改造能帶動墾丁旅遊再繁榮。

墾丁 恆春 攤商

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