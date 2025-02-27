高市快車道分隔島設公車站 民怨易追撞

高雄市在許多交通要道分隔島上設置公車站，公車由快車道停靠站點時，常使後方轎車反應不及，民代點名中華路、民生路口常發生追撞事故，駕駛抱怨連連，批這種道路設計存在數十年，至今無法解決，要求市府增設公車彎或於遠端設站，徹底改善。

交通局長張淑娟說明，市區許多道路慢車道路幅小、車量多，不適合公車停靠，公車站只能設在分隔島上，藉此降低公車和機車過多交織機會，若強制將公車站換至慢車道，對機車族恐影響更大，目前高雄只能近端設站，降低交通影響。

交通局進一步表示，在分隔島設公車站的作法早在1980年代就存在，後續會搭配設置候車亭、行穿線、身障坡道及欄杆等優化候車環境，公車停靠站並有方向燈及聲響提醒，搭配車後加裝大型LED燈提醒後方車輛，「目前尚未接獲業者反映追撞情形」。

「公車行駛在快車道很危險」，高市議員黃紹庭說，轎車前方的公車若突然停靠，後方汽車駕駛會反應不及，尤其中華等幾處大型要道超過10個公車站設在分隔島，公車後方的汽車駕駛會隨公車停靠而降速，尖峰時段運輸量龐大，駕駛抱怨不已。

黃紹庭認為，市府應針對公車路線、司機的駕駛習慣做調整訓練，但10年來僅在四維路做一處示範公車彎，相當不積極，台北市公車專用道雖也設在快車道，不過自小客車不能駛入，避免爭道就能降低事故。