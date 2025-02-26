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港務公司13週年 陳其邁盼加速轉型力道再創高港繁華

中央社／ 記高雄26日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影

台灣港務公司今天13週年慶活動，高雄市長陳其邁說，感謝港務公司響應市府推動港區建設，近年加速轉型，高雄港蛻變代表高雄華麗轉身，期待加速轉型力道再創昔日繁華。

陳其邁出席港務公司13週年「金耀13啟航新章」活動，他致詞時說，感謝港務公司響應市府，推動高雄港區建設，並在冬日遊樂園活動期間開放16至18號碼頭，提供市民嶄新體驗，也象徵高雄市、港間緊密合作與繁榮發展，盼未來港務公司加速轉型力道、再創高雄港昔日繁華。

陳其邁表示，旅運大樓啟用後，許多國際郵輪定期停靠高雄，郵輪觀光市場深具潛力，高雄、台南、屏東等地皆受惠，期許港務公司未來與各大航商協調，提供更優惠條件，打造高雄成為台灣遊輪母港。

陳其邁表示，高雄港碼頭開放迄今已20年，港務公司近年加速轉型，包括擴大第六貨櫃及第七貨櫃的洲際貨櫃中心並引進AI技術，改善港口效率及港區管理；市府攜手港務公司，推動亞灣2.0計畫，包含NVIDIA、和碩、HTC、AMD、鴻海等廠商，紛紛進駐亞洲新灣區，港區未來發展值得期待。

交通部次長林國顯說，港務公司113年業績創新高，稅前淨利達99.5億元，期許今年突破百億；未來第三、五貨櫃中心整建及國道7號完工後，貨櫃運轉將更快速，並大幅降低對地方交通影響，未來交通部也將繼續支持國際商港建設發展，讓台灣航運產業永續發展。

港務公司董事長李賢義表示，港務公司113年創下營業收入228億元，創歷史新高，藉由週年慶頒發113年度金舫獎，肯定與感謝在貨櫃碼頭經營、散雜貨碼頭經營、裝卸承攬、船務代理、港埠永續及年度卓越等領域34家航港業者的傑出表現與貢獻，同時期許114年攜手再創高峰。

港務公司指出，高雄港第7貨櫃中心完工啟用後，目前正進行高雄港第3、第5貨櫃中心碼頭改建工程，提供航商深水碼頭及後線作業場地。

碼頭 貨櫃 陳其邁 高雄港

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