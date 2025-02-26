藍主張普發1萬元 陳其邁：國家財政不是政治攻防手段

2024年稅收超徵5283億元，國民黨主張還稅於民，普發現金1萬元。民進黨質疑藍營縣市過去以財政紀律還債為優先，不贊成普發現金，現在又要求中央發錢，簡直兩套標準。高雄市長陳其邁今天說，中央與地方是一體，要彼此站在國家整體財政的考量，而不是應該把它作為一種政治攻防的手段，「我覺得這樣不太好」。

2024年度經濟成長較預期好，稅收超徵5283億，藍營主張普發現金1萬，但民進黨表示，當初蘇貞昌普發現金6000元時，也有人提議地方政府應「加碼」跟進加發現金，但藍營縣市卻以財政紀律、還債優先，不要債留子孫為由，不發給民眾，現在卻要中央普發，前後根本就是兩套標準。

陳其邁今天出席台灣港務公司13周年慶活動時受訪表示，各縣市的情況不同，過去高雄在整體財政的狀況，也因為支付鐵路地下化或者捷運興建等重大建設，自他上任後已還債201億，比台北市169億來得還多，是六都還債第2名。

陳其邁說，高雄的營業銷售總額也從4.52兆增加到去年底超過6兆，資本支出的投資也從267億增加到350億，高雄自有財源也成長到1千億，基於財政健全考量的情況之下，高雄市政府希望能夠盡量減少支出，增加財源，讓整體的財務能夠改善。