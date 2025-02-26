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屏東司機中大樂透...捐600萬給屏東縣府 挹注消防與社福

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣彩券公司董事長黃志宜（右）代表中獎人將象徵600萬元善款支票捐出，由屏東縣長周春米（左）代表接受。記者劉星君／攝影
台灣彩券公司董事長黃志宜（右）代表中獎人將象徵600萬元善款支票捐出，由屏東縣長周春米（左）代表接受。記者劉星君／攝影

屏東縣一名年約30多歲男子中大樂透頭獎獨得2.33億元，扣掉稅金後，實拿約1.9億多元，這名男子共捐1500萬元，他決定回饋家鄉，其中指定600萬元給屏東縣政府，台灣彩券公司受中獎人委託，今在屏東縣府舉行捐贈記者會，將挹注消防設備與社福方案，見證中獎人的愛心。

台灣彩券公司董事長黃志宜代表中獎人將象徵600萬元善款支票捐出，由縣長周春米代表接受。黃志宜說，這名中獎人是年約30多歲未婚男性，屏東人，在民營企業公司當司機，買彩券習慣超過10年，通常是下班後在公司或住家附近購買，每次買不超過500元，通常一周買2次。

黃志宜說，中獎人是去年7月26日在屏東縣內埔鄉中興彩券行購買，自選2注100元，其中一注就中大樂透頭獎2.33億元，扣掉20％稅款，實拿1.9億多元。中獎人確認中獎後，將彩券放在抽屜內保管，因工作忙不好請假，快三個月後才在兌領截止日前來兌領。

黃志宜說，這名中獎人想要回饋家鄉，指定捐600萬元給屏東縣政府。另外也捐800萬元給中國信託慈善基金會，委託基金會用於台灣偏鄉兒童各項照顧，此外還指定捐贈台中市私立衡山社會福利基金會高雄分會100萬元，共捐出1500萬元。

縣長周春米說，感謝這位有福報的善心人士，也謝謝台彩公司及辛苦經銷商，縣府團隊會好好運用這筆善款，發揮最大效益。600萬元捐款預計購置3輛消防勤務車、更新特搜大隊潛水救援池過濾系統暨管路整新，與挹注東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫，預計超過7萬人次受惠。

台灣彩券公司指出，公益彩券銷售收入除有60％支應中獎彩金外，幾乎40％收入用於做公益。從96年1月1日統計至113年6月底，累積中獎人捐款已超過61億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，全台灣已有超過786萬人次受惠。

屏東縣一名年約30多歲男子中大樂透頭獎獨得2.33億元，決定回饋家鄉，指定600萬元給屏東縣政府，台灣彩券公司受中獎人委託，今在屏東縣府舉行捐贈記者會，將挹注消防設備與社福方案，見證中獎人的愛心義舉。記者劉星君／攝影
屏東縣一名年約30多歲男子中大樂透頭獎獨得2.33億元，決定回饋家鄉，指定600萬元給屏東縣政府，台灣彩券公司受中獎人委託，今在屏東縣府舉行捐贈記者會，將挹注消防設備與社福方案，見證中獎人的愛心義舉。記者劉星君／攝影
屏東縣一名年約30多歲男子中大樂透頭獎獨得2.33億元，決定回饋家鄉，指定600萬元給屏東縣政府，台灣彩券公司受中獎人委託，今在屏東縣府舉行捐贈記者會，將挹注消防設備與社福方案，見證中獎人的愛心義舉。記者劉星君／攝影
屏東縣一名年約30多歲男子中大樂透頭獎獨得2.33億元，決定回饋家鄉，指定600萬元給屏東縣政府，台灣彩券公司受中獎人委託，今在屏東縣府舉行捐贈記者會，將挹注消防設備與社福方案，見證中獎人的愛心義舉。記者劉星君／攝影

大樂透 屏東縣政府 彩券行

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