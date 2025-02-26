快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

聽新聞
0:00 / 0:00

大樂透得主回饋屏東家鄉 6百萬挹注消防與社福

中央社／ 屏東縣26日電
屏東30多歲未婚男子去年7月買大樂透，幸運抱回頭獎新台幣2.33億元，為回饋家鄉，捐贈600萬元給屏東縣政府，今天舉行捐贈儀式，捐款將挹注消防設備及親子社福計畫。樂透彩示意圖。聯合報資料照片
屏東30多歲未婚男子去年7月買大樂透，幸運抱回頭獎新台幣2.33億元，為回饋家鄉，捐贈600萬元給屏東縣政府，今天舉行捐贈儀式，捐款將挹注消防設備及親子社福計畫。樂透彩示意圖。聯合報資料照片

屏東30多歲未婚男子去年7月買大樂透，幸運抱回頭獎新台幣2.33億元，為回饋家鄉，捐贈600萬元給屏東縣政府，今天舉行捐贈儀式，捐款將挹注消防設備及親子社福計畫。

這名大樂透頭獎得主慷慨捐出1500萬元做公益，其中600萬元指定捐贈予屏東縣政府，台灣彩券公司受中獎人委託，今天與屏東縣政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」，屏東縣長周春米、台灣彩券公司董事長黃志宜出席。

周春米致詞表示，感謝中獎人願意回饋故鄉，會將善款達到最大效益，其中400萬元分別使用在消防局購置2輛消防勤務車、特搜潛水救援池過濾系統更新暨管路整新、購置內埔分隊1輛消防勤務車；200萬元將使用在屏東縣東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫。

黃志宜指出，中獎人是名年約30多歲的未婚男子、屏東人、在民營企業公司擔任司機，購買彩券的習慣已超過10年，通常是下班後在公司或住家附近購買，每次買不超過500元，通常1週買2次，這次中獎的彩券則為自選2注100元，其中1注即幸運中大樂透頭獎。

黃志宜說，中獎人確認中獎後，將彩券放在抽屜內保管，因為工作忙不好請假，因此快3個月後才在兌領截止日前來兌領。捐款屏東縣政府的動機是自發性想回饋家鄉，經深思熟慮後，決定捐贈600萬元給屏東縣政府。另外，也捐出800萬元予中國信託慈善基金會，及指定捐贈財團法人台中市私立衡山社會福利基金會高雄分會100萬元，共計捐出1500萬元。

台彩指出，除致力公益彩券經營外，鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益。從民國96年1月1日統計至113年6月底，累積中獎人捐款已超過61億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行逾1480個公益慈善方案，全台灣已有超過786萬人次受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。

大樂透 屏東縣政府 彩券

延伸閱讀

世界機關王屏東縣初賽 周春米：讓科學更貼近生活

台彩董座黃志宜：今年業績目標1558億元 續創新高

南迴科普列車啟程 周春米：火箭發射場屏東準備好了

屏縣3地舉辦成人健檢 周春米透露當縣長後竟有職業病

相關新聞

屏東司機中大樂透...捐600萬給屏東縣府 挹注消防與社福

屏東縣一名年約30多歲男子中大樂透頭獎獨得2.33億元，扣掉稅金後，實拿約1.9億多元，這名男子共捐1500萬元，他決定...

藍主張普發1萬元 陳其邁：國家財政不是政治攻防手段

2024年稅收超徵5283億元，國民黨主張還稅於民，普發現金1萬元。民進黨質疑藍營縣市過去以財政紀律還債為優先，不贊成普...

恆春攤位自治條例通過 還給墾丁大街合法身分盼重生

墾丁近年觀光人潮下滑，其中墾丁大街不時有負面新聞登上版面，為了解決大街問題，恆春鎮民代表會25日通過「恆春鎮臨時攤位集中...

快車道設置公車站惹怒高雄駕駛 交通局：加強提醒後車

高雄市許多大型交通要道在快慢分隔島上設置公車站，導致公車行駛在快車道停靠時，常釀後方轎車反應不及、影響行車效率，民代更點...

世界機關王屏東縣初賽 周春米：讓科學更貼近生活

提升屏東學子系統思考、解決問題與創新應變科學素養，屏東縣政府今舉辦2025世界機關王競賽屏東縣初賽，45校、414隊，共...

2025屏東北野祭3月14日起連3天 感受高樹鄉魅力

2025屏東北野祭將3月14日起一連三天在高樹鄉新豐親水公園舉辦，去年湧入3萬人次，今年主打戶外活動體驗，包括露營、車宿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。