改善北高雄養殖專區道路排水 高市府投逾億陸續動工

為改善北高雄養殖漁業生產區排水及受損道路，高雄市府海洋局預計將投入總經費達新台幣1.19億元進行改善工程，其中漁業署補助5成經費，工程預計今年中陸續啟動。

協助爭取漁業署補助經費的民進黨立委邱志偉說，北高雄的茄萣、永安及彌陀養殖魚塭密集，因為基礎設施不佳，常有溢淹、道路損壞問題，工程完工後排水及道路更完善，對於漁民養殖收益會更有保障。

根據海洋局提報的工程，包括興達養殖漁業生產區的湖內排水三中排新建護岸工程、永安區烏樹林段興達港區內海護岸加高工程、永安養殖生產區新厝段的魚塭新建護岸、彌陀養殖生產區的1小排排水新建護岸、路面鋪設混凝土；另外，還有永安及彌陀養殖生產區中4處農路共改善1700公尺，1處新建過路箱涵。

海洋局指出，養殖專區中魚塭密集，載重的漁獲或飼料車輛行駛頻繁，在大型重車輾壓下，許多道路都有損壞狀況。

另外，許多排水因為僅是土堤，紅樹林生長密集導致排水效益不佳，雨勢過大會有溢堤疑慮，因此工程將進行土堤護岸改善，加強養殖專區排水，工程預計在今年中過後陸續啟動。

海洋局表示，部分工程可在今年底完成，興達港區內海護岸加高工程預計明年中、湖內排水三中排新建護岸工程則預計後年完成。

邱志偉今天透過新聞稿指出，感謝漁業署補助5成工程經費，逐步投資加強養殖專區基礎建設；在漁業署投資基礎建設、新建冷鏈廠及增加漁會產銷設備下，逐步讓養殖漁業蓬勃發展。