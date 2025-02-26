高市即日起受理修繕補助 協助維護公共設施

為協助社區持續維護老舊公共設施的使用安全，高雄市工務局今天表示，今年公寓大廈共用部分維護修繕費用補助即日起開跑，每棟大樓補助金額加碼最高為新台幣1萬元。

工務局表示，大樓設施設備因長時間使用產生老化現象，如未持續維護，將造成公共安全疑慮，工務局已持續多年提供大樓共用部分修繕補助，除可維護公共安全、提升居住環境，也可減輕大樓修繕負擔。

因近年申請情況踴躍，尤其如電梯修繕、管線設備的換新等，更是許多大樓重點申請項目。為更減輕大樓的財務負擔，工務局表示，今年從以往最高補助5000元，提高至1萬元。

工務局建築管理處新聞稿說明，今年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助即日起開跑，只要是大樓公用部分，如電梯、水塔、外牆、溝渠清潔等，均可申請修繕補助，受理期限至今年12月1日或經費用罄為止。

工務局指出，只要建築物領得使用執照滿5年，且已依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人，並完成報備的公寓大廈，填具工務局提供的申請書，及施工前後現場照片、領據等文件，即可向工務局申請。申請表格可到工務局建築管理處網站下載。