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恆春攤位自治條例通過 還給墾丁大街合法身分盼重生

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春鎮民代表會25日通過「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，還給墾丁大街一個合法化身分，打造大街成為墾丁觀光新亮點。本報系資料照
恆春鎮民代表會25日通過「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，還給墾丁大街一個合法化身分，打造大街成為墾丁觀光新亮點。本報系資料照

墾丁近年觀光人潮下滑，其中墾丁大街不時有負面新聞登上版面，為了解決大街問題，恆春鎮民代表會25日通過「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，希望加強管理，並解決占道收費及買賣攤位等亂象，還給遊客一個良好的逛街體驗。

自治條例共11條，內容包括攤販範圍、遵守規約、收費標準、營業時間與環境清潔等相關規定，其中指定規畫的攤販區範圍，從台26線34K＋820至35K＋640處，約從墾丁大街牌樓至救國團青年活動中心以北，估計有200多個攤位。

其中第6條關於攤位收費標準，管理費含使用費及清潔費，每攤位每月上限收取3000元。之前墾丁觀光人潮爆多時，每個攤位價格喊到1、2萬元，熱門地點甚至上看3萬，攤商們只好不斷提高產品價格才符合成本，因此造成墾丁大街「坐地起價」及「貴死人」的不良印象。

另外為了增加恆春人口，條例亦載明設籍恆春兩年的攤販有優先選擇權。墾丁大街管理委員會主委曾春惠表示，很高興自治條例終於通過了，攤商及里民們這幾天都很關心內容，也有許多討論。墾丁近年觀光不景氣，希望大街改造能帶動墾丁旅遊再繁榮。

鎮代會主席趙記明表示，墾丁大街攤位亂象超過30年，自治條例通過後，希望還給墾丁大街一個合法化身分，打造墾丁觀光新亮點。恆春鎮長尤史經表示，自治條例通過後會送縣府審核，並將盡快舉行說明會向攤商及里民說明。

縣府表示，依地方制度法，公所的自治條例經代表會議決後，由公所發布再送縣政府備查。縣府已在墾丁大街設置行人徒步區，打造行人友善空間，加上大街攤商這幾年在清潔及價格透明化等都有改善，大家一起努力打造墾丁大街新風貌。

墾丁 恆春 攤商

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