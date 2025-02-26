高雄潮玩祭3／1登場 各商圈品牌市集匯聚及表演吸客
由高市觀光局與大高雄市觀光商圈總會等單位主辦的「高雄潮玩祭」，將於3月1日及2日在愛河旁河西路登場，匯聚逾80家品牌市集及舞台表演等，盼吸引遊客到高雄觀光。
高雄市政府觀光局今天發布新聞稿指出，「高雄潮玩祭」將於3月1及2日在愛河旁河西路舉行，現場匯聚超過80家品牌市集、DIY植感手工體驗、在地小農、文創商品等，並邀請亞洲百大DJ妖嬌、快樂鳥劇團、日本劍玉、街頭藝人等帶來精彩舞台表演。
觀光局長高閔琳表示，為行銷高雄商圈觀光，觀光局與大高雄市觀光商圈總會合作舉辦「高雄潮玩祭」活動，邀高雄市各商圈特色店家現場設攤，加上舞台表演及親子遊戲等，盼吸引更多遊客到高雄觀光。
觀光局表示，適逢金蛇年，今年也特別修復24年前高雄燈會主燈「鰲躍龍翔」，並搭配古典音樂、燈光變化及旋轉噴煙效果，夜間燈光展演晚間6時至9時只到週末，歡迎遊客也把握機會順遊鰲燈。
此外，觀光局也提醒，3月2日將進行「高雄商圈EASY購觀光護照」抽獎活動，將抽出台灣虎航與亞洲航空機票等多項大獎，擁有觀光護照但還沒投入抽獎券的民眾，可把握在3月1日活動結束前，到活動服務台投入抽獎券。
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