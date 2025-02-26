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228連假 高雄市公布景區、主幹道等車流預測

中央社／ 高雄26日電

高雄市交通局今天公布228連假車流預測，各景區車流高峰預計將在連假第2、3天湧現。另外，連假期間熱門景點、百貨商圈周邊停車易滿場，鼓勵民眾多使用公共運輸工具。

高雄市交通局預估今年228連假期將有大量車潮，交通局智慧運輸中心依據歷史數據，整理高雄景區及主要幹道車流預測，今天公布相關數據供民眾參考。

交通局指出，連假前1天的2月27日下午起至連假第1天的2月28日車潮湧現，市區主要幹道車流量較高，各景區旅遊高峰則出現在連假第2、3天的3月1日、2日。

此外，旗山地區因台3線新旗尾橋正辦理改建工程，提醒用路人多利用替代道路、留意引導牌面並小心駕駛。

針對高雄市各景點車多時段，交通局預測旗津為上午11時至晚上8時、西子灣及駁二為中午12時至晚上8時、旗山及美濃為上午10時至晚上7時、佛光山（佛陀紀念館）為上午10時至晚上6時。

百貨商場部分，巨蛋商圈、義大世界和夢時代為上午11時至晚上8時車多，義享天地是上午11時至晚上10時。

高速公路周邊幹道每日車多時段為東向往國道上午10時至中午12時、下午3時至晚上7時；西向往市區則為中午12時至晚上8時。

交通局提醒，連假期間熱門景點、百貨商圈周邊停車易滿場，出門前可利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」查詢即時路況，或留意警廣及道路資訊看板，及使用公共運輸工具。

百貨 連假 高雄市

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