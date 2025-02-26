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快車道設置公車站惹怒高雄駕駛 交通局：加強提醒後車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市許多大型交通要道在快慢分隔島上設置公車站，導致公車行駛在快車道停靠時，常釀後方轎車反應不及、影響行車效率，且公車「遠端設站」情形普遍。記者宋原彰／攝影
高雄市許多大型交通要道在快慢分隔島上設置公車站，導致公車行駛在快車道停靠時，常釀後方轎車反應不及、影響行車效率，且公車「遠端設站」情形普遍。記者宋原彰／攝影

高雄市許多大型交通要道在快慢分隔島上設置公車站，導致公車行駛在快車道停靠時，常釀後方轎車反應不及、影響行車效率，民代更點名中華路、民生路口，該處公車站屬「路口遠端站」，公車通過路口後需馬上停靠，讓轎車駕駛抱怨連連，而此道路設計已存在數十年，至今無法解決，市府應增設公車灣、改善公車遠端設站情形。

高雄市中華路、民族路、民權路等大型要道，其公車站設置在快慢分隔島上已有數十年，導致在公車後方的汽車駕駛會隨著公車停靠而降低車速，尤其民族路在交通尖峰時段運輸量龐大，駕駛抱怨連連；市議員黃紹庭表示，公車行駛在快車道很危險，轎車前方的公車若突然停靠，常讓駕駛反應不及、發生事故。

根據內政部市區道路附屬工程設計規範「公車停靠站設置原則」，公車站位置宜距離交叉路口30公尺以上，位置分為路口近端站、路口遠端站和街廓中間站，路口近端站指公車在進入交叉路口前就設站，遠端站指公車通過交叉路口才設站停靠，後者會造成公車後方車輛在通過路口後易受公車停靠影響。

高雄市中華路、民族路等大路都有超過10個公車站設置在快慢分隔島，許多站點都是路口遠端站；黃紹庭說，市府應針對公車路線、司機駕駛習慣做調整訓練，高市10年來僅在四維路做一處示範公車彎，相當不積極，尤其中華路、民生路口，公車通過路口後「不到5公尺就要停靠」，後方駕駛根本反應不及；北市「公車專用道」雖然也設置在快車道，但自小客車不能駛入，避免爭道就能降低事故。

交通局長張淑娟表示，高雄市區許多道路慢車道因路幅小、車量多，不適合公車停靠，因此只能將公車站設置在快慢分隔島上，這也是北市公車專用道做法，藉此降低公車和機車過多交織行為，若強制將公車站換至慢車道，對機車族影響更大，目前高雄只能維持現行方式，但能將公車停靠改為近端設站，降低交通影響。

交通局表示，快慢分隔島設置公車站是自1980年代就存在，後續會搭配設置候車亭、行穿線、身障坡道及欄杆等優化候車環境，目前公車停靠站會有方向燈及聲響提醒，搭配車後大型LED提醒後方車輛，目前尚無接獲業者反映有追撞情形。

高雄市許多大型交通要道在快慢分隔島上設置公車站，導致公車行駛在快車道停靠時，常釀後方轎車反應不及、影響行車效率，且公車「遠端設站」情形普遍。記者宋原彰／攝影
高雄市許多大型交通要道在快慢分隔島上設置公車站，導致公車行駛在快車道停靠時，常釀後方轎車反應不及、影響行車效率，且公車「遠端設站」情形普遍。記者宋原彰／攝影
高雄市許多大型交通要道在快慢分隔島上設置公車站，導致公車行駛在快車道停靠時，常釀後方轎車反應不及、影響行車效率，且公車「遠端設站」情形普遍。記者宋原彰／攝影
高雄市許多大型交通要道在快慢分隔島上設置公車站，導致公車行駛在快車道停靠時，常釀後方轎車反應不及、影響行車效率，且公車「遠端設站」情形普遍。記者宋原彰／攝影

公車 車道 高雄市

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