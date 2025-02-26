世界機關王屏東縣初賽 周春米：讓科學更貼近生活

提升屏東學子系統思考、解決問題與創新應變科學素養，屏東縣政府今舉辦2025世界機關王競賽屏東縣初賽，45校、414隊，共1006名學生參賽，縣長周春米說，比賽不僅是展現科學創意與實作平台，期待學子在比賽中發揮所學，讓科學更貼近生活。

縣府教育處表示，競賽有6組，包括機關整合賽、機器人任務賽、積木創客盃、遙控競速障礙賽、遙控足球賽及創意賽「智慧科技-屏東五箭」，最終將選出44隊代表隊，晉級參加全國賽。

周春米說，她過去在求學階段一直是文組，理科較不擅長，上周她帶屏東11所學校450名孩子們，坐上國科會的科普列車一起科學闖關，科學實作過程中，發現孩子們能更有系統的思考並解決問題，為讓科學能更加有趣，近期將責成教育處舉辦科普相關活動，期待透過比賽訓練學生科學化思考。

周春米說，去年世界機關王屏東學子與來自全世界各國冠軍得主同台競技，從近200組隊伍、700名選手中脫穎而出，共獲2金、3銀、1銅、3佳作好成績，為持續推廣科學普及化，縣內成立5所科學教育基地，屏東科學教育中心、明正、潮州、南州及車城四所國中，不僅提供學生科學體驗空間，也期許學生們能將平常所學在比賽場上盡情發揮，為屏東爭取榮譽。

教育處表示，此次以屏東AI太空站為主題，藉由A及B機器人與自動化平台的互助合作，將隕石運送至隕石收集區來進行開賽儀式，機關整合賽（GM）則以3R與循環經濟為主題，結合科學概念、科技知識，透過積木與動手實作發揮創意，創作具特色的作品，以達推動創意科技教育目的。