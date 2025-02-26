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2025屏東北野祭3月14日起連3天 感受高樹鄉魅力
2025屏東北野祭將3月14日起一連三天在高樹鄉新豐親水公園舉辦，去年湧入3萬人次，今年主打戶外活動體驗，包括露營、車宿等，感受高樹鄉的沿山魅力。縣府也規畫在該場域打造「北星計畫」 ，朝複合式生態公園。
屏東最北高樹最美，高樹鄉是屏東縣33鄉鎮市最北邊，屏東北野祭3月14到16日在新豐親水公園舉辦，下午3點到晚間9點，免費進場，期間有音樂演出、100間特色市集、車露及紮營體驗、打卡裝置藝術、在地工作坊、DIY手作體驗、親子互動體驗、親子障礙賽及環境永續為活動主軸，規畫接駁車，鼓勵民眾加入永續，搭乘大眾運輸工具。
交旅處表示，今年邀集多家露營帳篷、野營周邊設備與露營車響應，現場提供民眾體驗紮營樂趣，舞台區也有超過20組表演團隊輪番演出，現場不提供一次性餐具。高樹鄉公所也加碼開放新豐親水公園，活動期間從下午1點開放到晚間6點。
交旅處長黃國維表示，北野祭舉辦地點在高樹鄉新豐親水公園，之後該場域縣府將打造為北星計畫，推動屏北觀光發展，結合屏北地區田園、山脈風景，親水公園場域約19公頃，將打造複合式生態公園，有農作體驗、露營、親水等，來此享受大自然。
黃國維說，北星計畫目前已進入細部設計階段，預計今年中發包，若發包順利，工期預計一年半，經費約2.7億元。
今年2025屏東北野祭，活動主視覺融入屏北元素，包括尾寮山、荖濃溪、陽光為靈感，透過錯視手法拆解地層、山稜線、野營裝置，以芋頭葉、鳳梨田、棗綠色及屏北夜空為品牌主色，打造專屬主視覺，並推出一系列周邊商品，26日起在官網開放預購，車露營位採預約，需上網預約，名額有限。
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