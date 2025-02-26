2025屏東北野祭3月14日起連3天 感受高樹鄉魅力

2025屏東北野祭將3月14日起一連三天在高樹鄉新豐親水公園舉辦，去年湧入3萬人次，今年主打戶外活動體驗，包括露營、車宿等，感受高樹鄉的沿山魅力。縣府也規畫在該場域打造「北星計畫」 ，朝複合式生態公園。

屏東最北高樹最美，高樹鄉是屏東縣33鄉鎮市最北邊，屏東北野祭3月14到16日在新豐親水公園舉辦，下午3點到晚間9點，免費進場，期間有音樂演出、100間特色市集、車露及紮營體驗、打卡裝置藝術、在地工作坊、DIY手作體驗、親子互動體驗、親子障礙賽及環境永續為活動主軸，規畫接駁車，鼓勵民眾加入永續，搭乘大眾運輸工具。

交旅處表示，今年邀集多家露營帳篷、野營周邊設備與露營車響應，現場提供民眾體驗紮營樂趣，舞台區也有超過20組表演團隊輪番演出，現場不提供一次性餐具。高樹鄉公所也加碼開放新豐親水公園，活動期間從下午1點開放到晚間6點。

交旅處長黃國維表示，北野祭舉辦地點在高樹鄉新豐親水公園，之後該場域縣府將打造為北星計畫，推動屏北觀光發展，結合屏北地區田園、山脈風景，親水公園場域約19公頃，將打造複合式生態公園，有農作體驗、露營、親水等，來此享受大自然。

黃國維說，北星計畫目前已進入細部設計階段，預計今年中發包，若發包順利，工期預計一年半，經費約2.7億元。