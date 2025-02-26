高雄澄清湖棒球場3月底重新開放 整建工程費近4億元

高雄澄清湖棒球場啟用逾25年，因設備老舊、破損，飽受外界批評，高市府編列超過1億元預算重新整建，預計3月底完工，剛好銜接中職聯盟展開新球季賽事。

過去澄清湖球場座椅老舊脆化、廁所故障及天花板破損問題，嚴重影響球迷觀賽體驗。市府共編列3.76億元，分兩期整修澄清湖棒球場，此次第二期編列經費為1.18億元，整建期程2024年12月至2025年3月。

高雄市議會長年關注高雄運動發展及場館營運，包括邱俊憲、何權峰、簡煥宗、湯詠瑜、黃文志、陳慧文及張博洋，邀集高市運發局及施工單位，至澄清湖棒球場現地瞭解二期工程整修進度及設施現況，要求相關整修進度務必於三月底前如質如期完成。

這次工程整修針對全數廁所、地下室停車空間整修、台電引進管修復及機水電評估與更新、修繕觀眾席座椅，估計超過萬座，改善觀眾觀賽感受。

運發局長侯尊堯表示，球場屋頂部分膜構受到山陀兒颱風災損，外國原料供應短缺，高空施工也有一定難度，預計下半球季前物料到位完成，趁場地無比賽盡快完成整修。

邱俊憲建議，市府後續應盡速確認棒球場是否以OT方式和台鋼雄鷹建立永續合作，讓高雄運動產業更加蓬勃；鄰近球場的運動休閒專用區，日前也已通過都市計畫變更審議，盼能加大招商力道，加速運動休閒專用區成型，改善在地公共設施品質及服務能量。

陳慧文則說，澄清湖棒球場位於鳳山、三民、鳥松等人口密集行政區交界處，未來串連捷運黃線，周邊交通便利、發展潛力無窮，作為南部重要運動場域，修繕完成後可進一步提升球場營運能量，擴增商業服務及運動休閒機能，擴大運動休閒效益，促進產業發展。

至於球迷敲碗LED螢幕更新、新增，議員一致建議，LED大螢幕攸關球迷觀賽感受，球賽也多要求硬體設備應能及時播放賽況，包括電視輔助判決，此次整修工期後，市府應更積極執行可行方案及所需預算，讓球迷在澄清湖棒球場能夠有更佳觀賽感受。