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屏東南州花海展至228 之後做綠肥「化做春泥更護花」
位於屏東南州鄉運動公園旁的「南州花海」，以波斯菊、百日草打造「心心相映」主題，美不勝收，春節期間吸引許多遊客造訪。不過花期即將結束，預計展出到228連假，之後將做為綠肥「化做春泥更護花」，想欣賞的民眾要把握最後時機。
今年花海有4公頃，共分為4區，其中主題區「心心相映」委請神農獎得主林清源設計種植，一箭射穿兩顆心象徵愛情，3D立體圖案十分吸睛，吸引許多民眾登上觀景台自拍。另外花海中央也設置打卡牆，讓民眾能留下最美的身影。
目前花期即將結束，已有部分花朵凋零，不過心心向映主題花海花朵仍綻放，圖案仍維持得不錯。鄉公所表示，花海將展出至228連假後結束，之後將做為綠肥，想欣賞的民眾要保握機會利用連假前來欣賞。
除了花海外，林清源也以不灑除草劑的「老鷹紅豆」，製作成由紅豆組成的「紅豆老鷹」，置於花海中展示，讓民眾拍照。紅豆老鷹在2019年於屏東大鵬灣舉辦的台灣燈會時也曾亮相過，如今現身南州花海，讓人驚喜。
南州花海旁就是南州火台糖南州觀光糖廠，遊賞花海之餘也能到廠內逛逛，在桃花心木林下漫步，品嘗台糖品冰或與親朋好友一起焢土窯，鄉公所歡迎民眾228連假到南州來趟輕旅行。
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