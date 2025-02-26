快訊

長榮航空3月起禁用行動電源！17家航空公司行充搭機規則一次看

印度車站踩踏18死悲劇：大壺節失控的鐵路管理

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東南州花海展至228 之後做綠肥「化做春泥更護花」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
南州花海將展出到228連假，吸引民眾入花海拍照。記者潘奕言／攝影
南州花海將展出到228連假，吸引民眾入花海拍照。記者潘奕言／攝影

位於屏東南州鄉運動公園旁的「南州花海」，以波斯菊、百日草打造「心心相映」主題，美不勝收，春節期間吸引許多遊客造訪。不過花期即將結束，預計展出到228連假，之後將做為綠肥「化做春泥更護花」，想欣賞的民眾要把握最後時機。

今年花海有4公頃，共分為4區，其中主題區「心心相映」委請神農獎得主林清源設計種植，一箭射穿兩顆心象徵愛情，3D立體圖案十分吸睛，吸引許多民眾登上觀景台自拍。另外花海中央也設置打卡牆，讓民眾能留下最美的身影。

目前花期即將結束，已有部分花朵凋零，不過心心向映主題花海花朵仍綻放，圖案仍維持得不錯。鄉公所表示，花海將展出至228連假後結束，之後將做為綠肥，想欣賞的民眾要保握機會利用連假前來欣賞。

除了花海外，林清源也以不灑除草劑的「老鷹紅豆」，製作成由紅豆組成的「紅豆老鷹」，置於花海中展示，讓民眾拍照。紅豆老鷹在2019年於屏東大鵬灣舉辦的台灣燈會時也曾亮相過，如今現身南州花海，讓人驚喜。

南州花海旁就是南州火台糖南州觀光糖廠，遊賞花海之餘也能到廠內逛逛，在桃花心木林下漫步，品嘗台糖品冰或與親朋好友一起焢土窯，鄉公所歡迎民眾228連假到南州來趟輕旅行。

南州花海以波斯菊、百日草打造「心心相映」主題，美不勝收，將展出到228連假。記者潘奕言／攝影
南州花海以波斯菊、百日草打造「心心相映」主題，美不勝收，將展出到228連假。記者潘奕言／攝影
南州花海將展出到228連假，還有以紅豆組成的「紅豆老鷹」置於花海中展示。記者潘奕言／攝影
南州花海將展出到228連假，還有以紅豆組成的「紅豆老鷹」置於花海中展示。記者潘奕言／攝影

台灣燈會 屏東 連假

延伸閱讀

228連假迎出遊好天氣 高公局估國5車潮明湧現恐上午塞到深夜

來恆春擁抱宇宙月月有觀星 退休校長成為屏東星空大使

40年前台糖人種下4棵炮仗花 今年爆紅竟成中部人氣景點

經典賽、花海、捷運工程 台北這幾處道路全管制

相關新聞

高雄澄清湖棒球場3月底重新開放 整建工程費近4億元

高雄澄清湖棒球場啟用逾25年，因設備老舊、破損，飽受外界批評，高市府編列超過1億元預算重新整建，預計3月底完工，剛好銜接...

屏東南州花海展至228 之後做綠肥「化做春泥更護花」

位於屏東南州鄉運動公園旁的「南州花海」，以波斯菊、百日草打造「心心相映」主題，美不勝收，春節期間吸引許多遊客造訪。不過花...

小警員當選廉潔楷模 這樣做...為公家年省3711萬

高雄市警局交通大隊警員郭忠益負責交通設備採購業務，雖只是基層警員，卻在他精打算下，1年幫市府省下公帑3711萬餘元，當選...

斜槓一戰成名 羅耕甫操刀碳佐麻里園區連獲TAC國際大獎

高雄知名建築設計師羅耕甫作品兼顧美學與環境共生，繼成功打造高雄「碳佐麻里」時代園區後，再參與規畫設計台南碳佐麻里新興園區...

228連假到霧台賞櫻 警方規畫交通管制疏導

228連假將屆，屏東縣霧台鄉山區仍有櫻花尾聲，里港警分局因應連假恐湧入大量人車潮，因山區停車空間有限，若遇停車場停車位已...

高雄垂直停車格「轉向」 評價兩極

高雄有上百格「垂直車格」，造成汽車駛離車格時易釀事故，也限縮道路空間，青年一路去年發生43件倒車事故，交通局近日將該路部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。