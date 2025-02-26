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小警員當選廉潔楷模 這樣做...為公家年省3711萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市交通大隊警員郭忠益（右）1年為公家省3711萬元，獲市長陳其邁頒廉潔楷模。圖／高雄市警局提供
高雄市交通大隊警員郭忠益（右）1年為公家省3711萬元，獲市長陳其邁頒廉潔楷模。圖／高雄市警局提供

高雄市警局交通大隊警員郭忠益負責交通設備採購業務，雖只是基層警員，卻在他精打算下，1年幫市府省下公帑3711萬餘元，當選為「廉潔楷模」，昨天獲高雄市長陳其邁表揚。

55歲的郭忠益是警員班143期畢業，從警36年，高雄縣市合併前，在高雄縣警交通大隊服務，縣市合併後，繼續在高雄市交通大隊行政組工作，2012年開始，便負責全高雄市各項交通業務採購案。

高雄市警局表示，交通大隊針對易發生交通事故的路口或路段，設置科技執法設備，郭忠益承辦採購案，2023年度他共經手39案，核銷金額達1億1845萬餘元，但他依個案謹慎規畫設計後才採購，當年節省公帑達3711萬餘元，當選去年度廉潔楷模，是公務人員典範。

郭忠益在採購科技執法設備，發覺有些共同契約的採購案，包裹不少取締違規的功能，每項功能都得花不少錢，規劃金額就要700萬至800萬元，他去了解路口或路段所需的執法功能，省下逾半花費，撙節公帑。

比如高雄市中正路交流道下匝道銜接中正一路常發生車禍，幾乎每年車禍發生數居全市前茅，郭忠益刻意分析車禍發生原因，發覺車輛下匝道車速不快，超速不是這裡出車禍的主要原因，他便扣除不需要的取締功能，省下不少設置費用。

郭忠益在家裡並不握經濟大權，由妻子持家，但對於公帑花費抓得緊，郭忠益謙稱，「只是辦久了，認為可以這樣處理」、「經驗多了就能了解」。

縣市合併 車禍

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