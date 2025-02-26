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金門產遊博覽園區招商 盼促產業升級及觀光旅遊

中央社／ 金門26日電

為協助業者取得合法生產用地設廠及工廠登記認證，「金門縣產遊博覽園區」竣工並啟動招商，金門縣產業發展處表示，盼藉此園區促進金門地方特色產業升級，提升觀光旅遊產值。

金門縣政府為協助地方產業業者取得合法生產用地設廠及工廠登記認證，爭取經濟部前瞻計畫核定，規劃打造總面積達11.92公頃「金門縣產遊博覽園區」已在民國113年底竣工完成，並啟動第1階段招商至4月9日。

金門縣產業發展處透過新聞稿表示，金門縣產遊博覽園區坐落在金門縣環保局對面，規劃5.66公頃作為產業用地，提供廠商進駐設廠，另規劃5.92公頃作為公共設施用途，其中約3.05公頃規劃為廣場兼停車場用地等，並保留園區西南側約2.14公頃作為低碳生態公園預定地，提供民眾及遊客賞景休憩、健行之用。

產業發展處指出，此園區建構兼具生產、生活、生態理念作為開發軸心，加乘特色產業與觀光業結合綜效，以促進金門地方特色產業升級，提升觀光旅遊產值。

產業發展處表示，已開始受理園區內產業用地標租申請，第1階段申請期限到4月9日下午5時，申租廠商於受理期間應備妥申租書件以專人送達金門縣政府產業發展處，公告標租手冊、申請書表及申請資格等資料，可至金門縣產業發展處網站／產博園區專區下載，歡迎符合資格廠商提出申請。

下載 環保局 金門

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