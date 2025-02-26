斜槓一戰成名 羅耕甫操刀碳佐麻里園區連獲TAC國際大獎

高雄知名建築設計師羅耕甫作品兼顧美學與環境共生，繼成功打造高雄「碳佐麻里」時代園區後，再參與規畫設計台南碳佐麻里新興園區，2座商業建築雙雙獲得TAC世界設計大獎商業概念獎首獎！

羅耕甫畢業於高雄醫學院心理學系，卻斜槓建築設計領域，他自謙在建築界是名「素人」作品卻屢獲國際青睞，創設的「橙田建築室研所」在瑞典亦設分公司，聞名海內外。

由他先後操刀的碳佐麻里高雄時代園區及台南新興園區，雙雙獲得TAC獎項，最為人津津樂道。TAC世界設計大獎商業概念獎主要表彰展現創新概念與卓越美學的商業空間作品，其中碳佐麻里新興園區結合燒肉美食園區、誠品生活台南館等，他巧妙將兩家集團的企業文化融入建築中，並以光元素貫穿二棟建築，替台南增添新的建築亮點。

羅耕甫說，他與碳佐麻里餐飲集團董事長邱彥騰相交逾20年、默契深厚，「邱先生對事情執行細膩，甚至會用手指檢查廁所是否刷洗乾淨」。台南新興園區一案是他鼓勵邱先生做，共投入20億元。

此案的開發以「利他」的想法出發，兼具環境保護，綠化。誠品生活館部分以誠品的品牌名稱「光譜」為設計靈感，採用有機綠建築，透過6米寬戶外逃生梯、大面積採光、綠建築等設計手法，將光元素貫穿建築。