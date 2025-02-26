228連假到霧台賞櫻 警方規畫交通管制疏導
228連假將屆，屏東縣霧台鄉山區仍有櫻花尾聲，里港警分局因應連假恐湧入大量人車潮，因山區停車空間有限，若遇停車場停車位已滿，請民眾聽從現場交通人員指揮。
里港警分局交通組長巴龍祥說，每逢連假期間，三地門鄉及霧台鄉台24線路段，湧入大量遊客及車潮，因山區停車空間有限，民眾開車出遊，若遇停車場車位已滿，現場交通指揮員警及疏導人員，將引導遊客下山改往他處旅遊，建議民眾可至水門轉運站搭乘接駁車前往景點，避免因停位不足敗興而歸。
警方提醒，台24線山區道路蜿蜒，出遊請小心駕駛，並減速慢行；上山前，可查看台24線在三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置的CMS電子看板，隨時注意停車場車位情形與山區即時路況。
警方提醒，228連假期間，如欲前往霧台賞櫻及三地門原鄉地區遊覽民眾，請提早規畫行程，隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板。遇易壅塞路段敬請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進，警方加強各周遭路段景點及交流道匝道入口的交通秩序，以維護行車安全
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