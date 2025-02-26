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高雄垂直停車格「轉向」 評價兩極

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市交通局近日將青年一路部分路段垂直停車格改為「順向停車格」並增設標線人行道，褒貶不一。記者宋原彰／攝影
高市交通局近日將青年一路部分路段垂直停車格改為「順向停車格」並增設標線人行道，褒貶不一。記者宋原彰／攝影

高雄有上百格「垂直車格」，造成汽車駛離車格時易釀事故，也限縮道路空間，青年一路去年發生43件倒車事故，交通局近日將該路部分路段改為「順向車格」並增設標線人行道、左轉附加車道，評價兩極，商家怨車格數減少、人行道使用率低且順向停車易擋住店面，住家則認為事故率降低、友善行人。

青年一路、七賢三路畫設318格垂直車格，60度夾角讓車輛駛進車格內，相同長度下，車格數能達順向車格數2倍，但車輛停駛有視線死角，倒車時易釀車禍，車格占用車道寬度多，路幅縮小。

高市交通局近日花50萬元改善青年一路標線，從中山路至仁智街共60公尺，兩側垂直車格改為順向，8格車位剩5格，並增設標線人行道和左轉附加車道。

當地機車行表示，順向車格減少事故，但也減少車格；旅宿業者怨「多此一舉」，消費者找不到停車位，影響生意，行人多走騎樓，人行道使用率低；也有髮廊業者說，商圈已沒落，人行道不如改為車道，讓路面更寬敞。

市議員許采蓁說，騎樓難以完全淨空下，改為順向車格並繪標線人行道，保障行人空間、減少事故，目前僅選影響最少的路段試辦，後續若延伸其他路段，市府應多方溝通，並視需求調整停車和標線。

交通局表示，青年路標線改造工程規畫、設計過程皆與民代、里辦公處溝通，地方也表達支持建置人行空間，配合留設停車帶，可兼顧行人和停車，此為示範路段，未來若有延伸，會與地方溝通。

人行道 車道

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