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來恆春觀星 退休校長陪追星

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
長期推動天文教育、去年退休的國小校長施世治，昨獲聘為屏東星空大使，推展天文旅遊。記者劉星君／攝影
長期推動天文教育、去年退休的國小校長施世治，昨獲聘為屏東星空大使，推展天文旅遊。記者劉星君／攝影

恆春擁抱宇宙。屏東縣10大觀星場域有9處在恆春半島，屏東縣府從3月到12月，舉辦月月有觀星，邀大家「來恆春追星」，縣長周春米昨請退休國小校長、致力天文教育施世治擔任「屏東星空大使」，推展天文旅遊。

屏縣府在車城國小設「南十字天文台」是第一個且唯一具國際天文台編號的小學天文台，施世治去年退休後，每周五六日固定在當地駐點解說。

施世治說，他從小就對天文好奇，剛當老師時，還曾主動寫信到各校推天文教育，被誤以為「來賣望遠鏡的」。他說，恆春半島除了山海外，抬頭看夜空，肉眼就可以看到銀河，「心情覺得需要療癒，就來恆春！」

縣長周春米說，恆春半島有視野遼闊、低光害、無霾害天文觀測條件，是觀賞南十字星最佳地點。

縣府曾委託施世治及天文專家遴選10大觀星場域，9處在恆春半島，包括車城鄉海口港沙灘、恆春社頂自然公園、鵝鑾鼻公園與燈塔、龍磐公園大草原及風吹砂停車場、滿州鄉佳樂水風景區、九棚社區八瑤灣及牡丹鄉高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心。

縣府表示，首波3月登場，配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，3月22日、3月29日、4月19日、4月26日，在鵝鑾鼻燈塔草原辦草地觀星音樂會，免費入場，每場限額500人，3月5日上網報名。

屏東縣 恆春 沙灘

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