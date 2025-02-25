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黑鮪魚捕撈限制 立委徐富癸爭取每尾補助提高至千元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港漁港量的黑鮪魚。本報系資料照
東港漁港量的黑鮪魚。本報系資料照

立法委員徐富癸昨日邀集漁業署長王茂城，前往屏東東港、小琉球及佳冬等地舉辦說明會，與當地漁民及相關單位解說《114年度太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法》，徐富癸爭取將黑鮪魚新制獎勳補助從每尾500元提高至1000元，獲得漁業署支持。

徐富癸指出，去年漁業署倉促發布黑鮪魚禁撈令，導致漁民損失慘重，為避免類似情況重演，他要求漁業署檢討決策流程，確保政策公開透明並保障漁民權益，也爭取將黑鮪魚新制獎勳補助從每尾500元提高至1000元。

王茂城也表示支持，此舉可鼓勵漁民進行海上去鰓作業，提高保鮮效率，減少廢棄物，改善市場環境衛生，提升產業競爭力。漁業署也承諾積極研議相關配套措施，確保補助政策落實。

漁業署表示，黑鮪魚資源受到國際關注，我國需確保管理符合規範並保障漁民權益。這次修正強化標籤管理，要求漁獲自捕獲即綁標籤，並在24小時內回報數據，進港前通報卸魚港口。當配額達70%時，將限縮單船標籤數，達85%時公告停捕，確保資源永續。

徐富癸表示，屏東是台灣重要漁業基地，政府應強化基礎建設與管理，確保產業永續發展，並將持續爭取中央資源，保障漁民生計，確保屏東漁業在國際市場中保持競爭力。

立委徐富癸邀集漁業署長王茂城前往屏東東港等地，解說《114年度太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法》。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸邀集漁業署長王茂城前往屏東東港等地，解說《114年度太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法》。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸邀集漁業署長王茂城前往屏東東港等地，解說《114年度太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法》。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸邀集漁業署長王茂城前往屏東東港等地，解說《114年度太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法》。圖／徐富癸辦公室提供

徐富癸 漁業署 漁民

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